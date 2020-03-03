Подросток в Забайкалье расстрелял отца из ружья во время ссоры

Чита, 3 марта. Подросток поссорился с отцом и застрелил его из ружья, сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел 2 марта, когда между отцом и сыном произошел конфликт. В ходе ссоры парень несколько раз выстрелил из ружья.

Мужчина получил ранения лица и грудной клетки, он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, мотивом для убийства стали неприязненные отношения между мужчиной и подростком.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Как пишут СМИ, погибший часто употреблял спиртные напитки, после чего избивал детей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина случайно застрелил 11-летнего мальчика.

Еще один инцидент произошел в Новосибирске, тогда пьяный местный житель убил из ружья соседку.