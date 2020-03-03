Путин обсуждал возможные предложения РФ к министерской встрече ОПЕК+ в Вене

Москва, 3 марта. Президент России Владимир Путин обсуждал на совещании по ситуации на мировых энергорынках возможные предложения Москвы к министерской встрече ОПЕК+ в Вене, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Там (на совещании. — Прим. ТАСС) в целом обсуждалась рыночная конъюнктура, обсуждались возможные предложения, которые могут быть озвучены в ходе предстоящей на этой неделе встречи [в рамках ОПЕК+]», — сказал представитель Кремля.

Песков, отвечая на вопрос, может ли РФ пойти на сокращение добычи нефти на фоне ситуации с новым типом коронавируса, призвал дождаться встречи в Вене.