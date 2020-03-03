Песков рассказал, от чего зависит встреча Путина с Эрдоганом и Роухани

Москва, 3 марта. Встреча президента России Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани находится на повестке дня, однако пока графики лидеров стран согласовать не удалось. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, намечаются ли такие переговоры. Песков подчеркнул, что возможность встречи обсуждалась во время беседы Путина с Роухани, однако пока она зависит от согласования графиков трех президентов.

В целом, по его словам, такая встреча стоит на повестке дня.

«Когда удастся и в случае, если удастся, согласовать графики трех президентов, она состоится», — рассказал Песков.

Ранее Роухани во время телефонной беседы с Путиным пригласил российского лидера на астанинский саммит по Сирии, который вскоре пройдет в Иране. Он назвал успешным такой формат обсуждений и счел необходимым, чтобы участники сохраняли приверженность ему.

Россия, Иран и Турция являются странами-гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года длится вооруженный конфликт. В последнее время контакты лидеров этих стран стали более частыми из-за обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации, где террористы увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы и социальные объекты.