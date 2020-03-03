Кремль отреагировал на заявления комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе

Москва, 3 марта. Москва не принимает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе, поскольку последняя не может знать, что происходит в провинции «на земле». Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы решительно отвергаем подобные обвинения», — сказал представитель Кремля, комментируя утверждения о якобы неизбирательных действиях российских ВКС.

Он обратил внимание, что авиация РФ начала активность только после того, как боевики в Идлибе выступили против сирийской армии. По его словам, «очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит «на земле».

Песков также подчеркнул, что в докладе комиссии не сказано о наступательных действиях террористических группировок, и уже исходя из этого любые ее суждения можно считать однобокими.