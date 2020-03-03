Песков рассказал о внесенных Путиным поправках в Конституцию РФ

Москва, 3 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение главой государства поправок в законопроект об изменениях в Конституцию.

«То, что вчера публиковалось, не в полной мере соответствует с тем, что внес президент», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия остается светской страной, несмотря на инициативу об упоминании бога в Конституции.

«Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет», — добавил он.

Ранее о том, что Путин внес в Госдуму ко второму чтению поправки в законопроект об изменениях в Конституцию РФ, журналистам сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, поправки были изложены на 24 страницах. Володин уточнил, что документ направили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, который будет его изучать. Второе чтение этого законопроекта планируется провести 10 марта.