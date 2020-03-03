Киркоров рассказал, за кого нужно болеть на Евровидении

Москва, 3 марта. Группа Little Big имеет все шансы одержать победу на международном музыкальном конкурсе Евровидение, считает известный певец Филипп Киркоров.

«Король российской эстрады» назвал талантливыми участников музыкального коллектива, который представит РФ в Роттердаме.

«Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все. У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, <…> то шансы есть», — рассказал Киркоров в комментарии телеканалу «360».

Певец считает, что болеть на подобных конкурсах всегда нужно «за наших». Сам он в этом году поможет с подготовкой к Евровидению представителям Эстонии и Молдавии.

О том, что эпатажная российская рэйв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге, поедет на Евровидение от России, стало известно вечером 2 марта. Музыканты востребованы не только в России, но и в Европе, где они часто дают выступления.

Фронтмен Little Big Илья Прусикин пообещал устроить на Евровидении настоящее шоу. Он заверил, что группа выступит с треком в привычном ей стиле, а не станет подстраиваться под европейский конкурс, на котором все композиции, как правило, имеют общие черты.

Решение Первого канала отправить на конкурс именно Little Big одобрили уже многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал такой выбор правильным. Интернет-пользователи, как пишет «Царьград», с восторгом восприняли новость.

Федеральное агентство новостей ранее в подробностях рассказало, чем прославилась эпатажная группа, в свое время выступавшая на разогреве у южноафриканской Die Antwoord.