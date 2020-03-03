Валуев считает, что Родченкову грозит тюрьма за подделку подписей в деле биатлонисток РФ

Подписи на показаниях экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которые были представлены в деле против российских биатлонисток, оказались копиями с других документов. Депутат Госдумы Николай Валуев считает, что иски к Родченкову от российских спортсменов уже могут стать основанием для привлечения его к уголовное ответственности и даже тюремному заключению.

Результаты проверки подписей опубликовали специалисты компании Group-IB, которая занимается предотвращением кибератак. В их отчете говорится, что изображения с подписями на показаниях полностью совпадают, но сами документы отличаются один от другого. Эксперты пришли к выводу, что изображения с подписями были извлечены из одного источника и скопированы на представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) документы.

«Естественно, человек может оставлять одинаковую подпись, однако отсканированные подписи всегда будут немного отличаться. Если изображения с подписью совпадают полностью, вероятнее всего, это говорит о том, что это одну и ту же картинку просто добавляли в разные файлы», — рассказал замруководителя лаборатории компании Сергей Никитин.

Кроме того, специалисты заметили, что документы имеют разные метаданные, включая размер файлов и версию PDF, в которой они созданы.

Сложившуюся ситуацию с подделкой подписей Федеральному агентству новостей прокомментировал российский политик и бывший профессиональный боксер Николай Валуев.

«Правда еще не окончательно восторжествовала. Так уже получается, что правду нужно долго и плотно доказывать», — сказал Валуев в комментарии ФАН.

Говоря о том, будет ли Родченков по итогу привлечен к какой-либо ответственности, парламентарий ответил следующим образом:

«Он уехал за границу. Там существует достаточно серьезная ответственность [за такие действия]. Однако об этом рано пока говорить. Дело в том, что иски, которые к нему предъявлены, могут потянуть, в том числе, и на тюремное заключение».

До тех пор, пока не вынесено решение Спортивного арбитражного суда, рано говорить о том, отменят ли аннуляцию результатов российских биатлонисток на Олимпийский играх в Сочи.

«Однако в случае положительного решения и абсолютной доказанности, что все было подделано, то вполне [могут отменить аннуляцию]. Тогда вопрос уже будет к МОК (Международному олимпийскому комитету. — Прим. ФАН). Если МОК не примет [соответствующие решения], то он окончательно себя дискредитирует. При этом, если МОК сейчас спросить, то он ничего не ответит, пока не будет решения суда», — подытожил Валуев.

Напомним, 27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, были аннулированы их результаты на сочинской Олимпиаде-2014. Они оспорили это решение, а в 2018 году подали иск к Родченкову о компенсации. Каждая спортсменка потребовала от него по 10 млн долларов.