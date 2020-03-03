Москва, 3 марта. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире. В своем Telegram-канале он уточнил, что люди паникуют из-за вируса.

Он задался вопросом, что бы случилось, если ситуацию с коронавирусом не освещали в прессе.

«Скажу крамольную вещь: мир бы этого просто не заметил бы. Просто не заметил бы. В мире ежегодно гриппом и другими вирусными инфекциями заболевают сотни миллионов людей. Только от гриппа и его осложнений умирает 650 тысяч человек, от вирусного гепатита — 630 тысяч человек, от вирусных диаррей, энцефалитов, тех же пневмоний — миллионы», — подчеркнул он.

По мнению специалиста, в этом количестве погибающих от различных инфекций «лишние» 100 тысяч заболевших и три тысячи умерших никто бы и не заметил». Доктор Мясников рассказал о пользе коронавируса для человечества.

«Противовирусных препаратов нет, вакцины нет. Что есть: паника. Мне кажется хорошо организованная паника. Сейчас потеплеет и все сойдет на нет. Останется иммунитет к этому типу вируса и будем ждать другой. Но и польза от всего этого есть — мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов и может станет умнее и бдительнее», — написал он.

Всего в России, по последней информации, были зарегистрированы шесть случаев коронавирусной инфекции. Два из них — у граждан Китая, которые уже выписаны. Еще три случая — у граждан России, эвакуированных с лайнера Diamond Princess; все они получают лечение в стационаре. Последний зарегистрированный — гражданин России, вернувшийся из Италии.