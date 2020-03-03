Постпред РФ назвал легализацию марихуаны правовым нигилизмом

Вена, 3 марта. Легализация марихуаны может привести Люксембург к повторению сценария Канады. Такое мнение выразил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что в 2018 году по пути легализации пошла Канада, а в 2023 году планирует Люксембург.

«Останется ли это нарушением, если жесткие рамки международного права подменить размытой концепцией «миропорядка, основанного на правилах»? Очень удобная концепция для нарушителей», — цитирует дипломата РИА SM-News.

По мнению Ульянова, то, что хотят сделать в герцогстве, называется правовым нигилизмом, который идет вразрез с конвенцией ООН 1961 года, ограничивающей доступ к продуктам каннабиса и других наркотиков за исключением медицинского назначения.

Кроме того, постпред опасается, что легализация марихуаны приведет Люксембург к заметному увеличению числа граждан, использующих вещество, как это произошло в Канаде. Количество канадцев, впервые попробовавших наркотик в 2019 году, почти вдвое превысило показатель 2018 года.

«Страшноватая статистика», — заметил посол.

Законопроект, предполагающий легализацию марихуаны, в Канаде приняли в 2018 году. Его поддержали 52 сенатора, в то время как против выступили лишь 29, а воздержались двое, напоминает телеканал «360».

После принятия закона страна начала испытывать дефицит каннабиса.