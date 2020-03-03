Кремль опроверг сообщения о встрече Путина с лидерами Франции, ФРГ и Турции 6 марта

Москва, 3 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече Владимира Путина с лидерами Франции, ФРГ и Турции 6 марта, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нет, такой встречи нет. Она не согласовывалась», — заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что в четверг, 5 марта, в Москву с рабочим визитом прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Путин обсудил с ним обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Давайте дождемся, послезавтра будет общение в Кремле Путина и Эрдогана, потом и увидим. В пятницу планов таких нет, есть другие — региональная повестка», — заключил он.

Информацию о том, что встреча в четырехстороннем формате планируется 6 марта, сообщило ранее агентство Bloomberg.

20 февраля официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт также заявлял о том, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выразили Путину свою готовность провести совместную встречу с Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе.

Обстановка в этой провинции обострилась из-за действий Анкары, которая продолжает поддерживать боевиков, снабжает их оружием и техникой. Бандформирования предпринимают нападения на позиции Сирийской арабской армии, пытаясь помешать военным отбить последний анклав террористов в Сирии. Одновременно с этим Эрдоган требует соблюдения сочинских договоренностей и других международных соглашений.