Шойгу рассказал, сколько женщин служит в армии России

Москва, 3 марта. В преддверии праздника 8 марта министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах России насчитывается более 41 тысячи военнослужащих-женщин, в том числе 44 полковника.

В Минобороны считают, что за последние годы наша армия стала более «мужской»: в 2018 году в ВС РФ служили 44,5 тысячи женщин-военнослужащих и 315 тысяч женщин «без погон» и курсанток.

«Сегодня армию России уже не представить без прекрасной половины человечества», — цитирует Федеральное агентство новостей Сергея Шойгу.

По словам главы военного ведомства России, конкурс среди девушек в военные вузы постоянно растет: в прошлом году за одно место конкурировали 27 девушек — больше, чем парней.

Сейчас в Московском пансионе воспитанниц и его филиале в Санкт-Петербурге учится свыше тысячи девушек, в Кызылском президентском кадетском училище — 80.

«Более 30 тысяч женщин проходит службу по контракту на должностях солдат и сержантов, около семи тысяч имеют воинские звания прапорщиков и мичманов. Почти 1 460 являются федеральными государственными гражданскими служащими, порядка 272 тысяч работают в воинских частях и организациях ВС РФ», — уточнил Шойгу.

Особую благодарность он передал матерям и женам военнослужащих и напомнил, что «на них, на их плечах всегда лежит воспитание детей и поддержание семейного уюта».

В 2019 году женщины получили 128 государственных наград, из которых 24 — боевые. Ведомственными наградами отмечены почти 8 тысяч женщин.