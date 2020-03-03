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Путин обсудит с Хуснуллиным нацпроекты

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Путин обсудит с Хуснуллиным нацпроекты

Москва, 3 марта. Президент России Владимир Путин встретится с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным и обсудит с ним вопросы по нацпроектам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

По словам чиновника, глава государства во вторник будет работать в Кремле, у него запланирован ряд встреч и разговоры с иностранными коллегами. 

«Публичная встреча с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по вопросам, которые он курирует – по части нацпроектов. Информация будет доступной. Не слишком публичный день, время для внутренней работы и совещаний», — указал представитель Кремля. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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