Путин обсудит с Хуснуллиным нацпроекты

Москва, 3 марта. Президент России Владимир Путин встретится с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным и обсудит с ним вопросы по нацпроектам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам чиновника, глава государства во вторник будет работать в Кремле, у него запланирован ряд встреч и разговоры с иностранными коллегами.