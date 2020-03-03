Шойгу подготовил ответ на масштабную переброску войск США в Европу

Благодаря министру обороны РФ Сергею Шойгу, у которого есть ответ на возможную агрессию со стороны Запада, боеспособность российской армии находится на хорошем уровне; НАТО не сможет напугать Москву. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Масштабная переброска США

В Польше проходят крупнейшие за последние несколько лет военные учения DEFENDER 2020. В ходе них отрабатывается переброска американских войск на территорию Европы.

По сообщениям польских военных, в учениях принимают участие 37 тысяч солдат, включая 20 тысяч из Соединенных Штатов.

Согласно информации Аналитического бюллетеня правительственного центра безопасности Польши, DEFENDER 2020 будут не натовскими учениями, а американскими дивизионного уровня.

«Их основной целью будет проверка способности американской армии к переброске сухопутных сил с баз в глубине США в порты на восточном побережье, а затем в морские порты в Европе», — говорится в тексте документа.

Сообщается, что военную технику доставят в Европу на судах, а затем перевезут наземным транспортом в районы оперативного назначения — через территорию Германии и Польши до стран Балтии.

Попытка напугать Россию

Как отметил Андрей Иванов, любые военные учения в Европе направлены против России.

«Воевать с Российской Федерацией никто в Европе не собирается. Конечно, американцы могут вынашивать планы устроить кровавый конфликт чужими руками. Но европейцы тоже не дураки и на такое не согласятся. Зачем же проводятся учения? Первая мысль — напугать Москву. Но это тоже сложно сделать. Во многом благодаря министру обороны Сергею Шойгу боеспособность российской армии находится на хорошем уровне, у войск есть и современное вооружение, и отработаны современные тактики ведения войны. Сегодня можно с уверенностью сказать, что на любые вооружения у стран НАТО у России есть адекватный ответ», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, на военных учениях Запад отрабатывает захват территории России в случае, если внутри страны изменится политическая обстановка. В НАТО рассчитывают изменить в России политическую реальность, и вот в этом случае даже несколько батальонов смогут переломить ситуацию, считает политолог.

«Когда в Польше проходят учения войск, то одновременно вынашиваются планы устроить в Москве либеральный Майдан. В России это знают, к этому готовятся. Но приходится признать, что оборона и безопасность строится из двух компонентов: перевооружения армии и укрепление политической стабильности. На это требуются дополнительные силы, но таковы сегодня правила игры. Нет классических войн, есть войны гибридные. Пока России удается противостоять угрозам. Но очередные учения — это серьезное предупреждение. Именно о том, что на Западе готовят свои очень серьезные сценарии по уничтожению нашей страны», — заключил Андрей Иванов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс собирается в текущем году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. В свою очередь, политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что оборонительные меры России оправданы на фоне растущей мощи агрессивного блока НАТО. При этом он обвинил военное руководство Североатлантического альянса в развязывании новой гонки вооружений.