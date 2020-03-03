Толстый кот Виктор полетит на выставку в Москву в салоне самолета

Владивосток, 3 марта. Кот Виктор в качестве почетного гостя примет участие в выставке «Кэтсбург» и полетит в Москву в салоне самолета, рассказал его хозяин Михаил Галин.

Выставка пройдет в столице с 7 по 8 марта. Для Виктора подготовили собственный стенд.

«Кот полетит в салоне самолёта одной из дружественных авиакомпаний», — отметил Галин, его слова приводит РИА Новости.

Галин пригласил москвичей познакомиться с известным на всю страну котом. Житель Дальнего Востока добавил, что Виктору вручат премию «Кот года» за вклад в решение проблемы транспортировки животных.

На выставке состоится пресс-конференция, посвященная необходимости изменений правил авиаперевозки. Свой тур Виктор продолжит в Казани, добавил Галин.

Напомним, что толстый кот стал известным после поста его хозяина в Facebook. Россиянин рассказал, что в «Шереметьево» его не пустили на борт с Виктором, поскольку вес животного превышал норму.

Галин боялся, что его питомец не переживет перелет до Владивостока в багажном отсеке. Он поменял билеты и нашел похожего на Виктора кота, но не такого тяжелого.

Хитрость удалась — Виктор долетел на родину с комфортом. Однако «Аэрофлот» аннулировал накопленные Галиным мили из-за подмены животных.

После этого случая Галин и его кот стали очень популярны в Сети. Виктора назвали борцом за справедливость для животных.