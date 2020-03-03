В Ливии призвали Сарраджа последовать примеру Саламе и сложить полномочия

Триполи, 3 марта. Председатель Ливийской академии передовых исследований Ареф Али Найед считает, что лидер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж должен сложить свои полномочия, последовав примеру главы Миссии ООН по поддержке в Ливии Гасана Саламе. Об этом Найед сообщил во вторник, 3 марта.

Накануне, 2 марта, специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе заявил о своей отставке. Ареф Али Найед отметил его мужество при принятии этого решения, поблагодарив его за работу по урегулированию ливийского конфликта. Он уверен, что глава ПНС также должен отказаться от занимаемой должности, тем самым поспособствовав становлению легитимной власти в стране.

«Я надеюсь, что решение Гасана Саламе станет примером для подражания для Файеза Сарраджа, который правит Ливией от имени граждан более четырех лет без выборов и без доверия со стороны парламента», — сказал председатель академии исследований.

Найед также подчеркнул, что придти к миру и стабильности в Ливии следует путем формирования чрезвычайного правительства и объявления режима ЧП в связи с вторжением Турции.

Собранное правительство будет ответственно за противодействие турецкому вмешательству, переговоры и координацию сил, противостоящих террористам, а также за создание единых государственных ВС и органов безопасности страны.