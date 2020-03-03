Шойгу рассказал о пополнении ВМФ РФ подлодками и кораблями

Москва, 3 марта. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в 2020 году передаст Военно-морскому флоту России четыре атомных и одну дизель-электрическую подводные лодки. Об этом заявил глава Минобороны страны, генерал армии Сергей Шойгу.

Во вторник министр провел селекторное совещание в военном ведомстве. Он рассказал, какие корабли вскоре пополнят ВМФ России.

«Корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов», — сказал Шойгу.

Кроме того, в состав Военно-морского флота должны войти шесть боевых кораблей и три судна обеспечения. Речь идет о корветах «Гремящий», «Алдар Цыденжапов» и «Ретивый», фрегате «Адмирал Касатонов», базовом тральщике «Яков Баляев» и большом десантном корабле «Петр Моргунов».

Шойгу добавил, что вскоре завершится заводской ремонт пяти кораблей.

Ранее бывший заместитель командующего Черноморским флотом, вице-адмирал Валерий Куликов сообщил о том, что сторожевой корабль (СКР) «Сметливый», 50 лет прослуживший в составе отечественного ВМФ, планируют превратить в корабль-музей.

Тем временем американский вице-адмирал Эндрю Льюис признал, что наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставят под сомнение лидерство США на море.