Ветеран «Альфы» оценил работу российских спецслужб по предотвращению терактов

Российские спецслужбы предотвратили более 30 терактов в стране в 2019 году. Результаты работы отечественных силовиков говорят сами за себя: ситуация с безопасностью в мире становится все более напряженной, но сотрудники правоохранительных органов РФ действуют на очень высоком уровне. К таким выводам пришли эксперты, опрошенные корреспондентом Федерального агентства новостей.
Ранее первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин сообщил, что за минувший год в России были предотвращены 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта. В рамках контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 преступника, из них девять — главари группировок.
«Задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов», — сказал Кулягин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Полковник подразделения «Альфа» Виталий Демидкин, который руководил действиями одной из штурмовых групп во время теракта в Беслане, оценил действия российских силовиков.
«Сейчас сотрудники Федеральной службы охраны, войска, полиция работают на очень высоком уровне. Конечно, как говорится, и на солнце бывают пятна, может, могут быть какие-то пропуски, но те результаты, которые назвали – мне кажется, они говорят сами за себя. Работа на очень высоком уровне», — сказал он.
Демидкин ушел в запас 12 лет назад. Однако, отметил он, даже со стороны заметно, что ситуация с безопасностью в мире стала более напряженной.
«Конечно, сейчас стало напряженнее. Даже сказал бы: намного более напряженной. Но наши силы специального назначения, наши силы Федеральной службы охраны работают на хорошем уровне», — резюмировал ветеран «Альфы».
В Госдуме же, комментируя результаты работы НАК, обратили внимание, что Россия относительно других стран — тех же европейских партнеров — значительно продвинулась в обеспечении безопасности своих граждан. Первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента РФ по обороне Александр Шерин подчеркнул, что ситуация в стране сейчас разительно отличается от того, что происходило два десятилетия назад.
«Мы видим, что в самых продвинутых странах с хорошими спецслужбами периодически происходят теракты с очень серьезными последствиями. Не хотелось бы сглазить, но в Российской Федерации сегодня гораздо спокойнее и тише, нежели в начале 90-х или даже начале двухтысячных. Поэтому относительно других стран, европейских стран, мы довольно-таки существенно продвинулись в обеспечении безопасности наших граждан. Это хорошо. Мне кажется, в этом плане наши спецслужбы работают достойно», — отметил Шерин.
Парламентарий также отметил: существуют внешние силы, которые заинтересованы в расшатывании ситуации в России через финансирование террористических группировок. Это значит, что российским силовикам всегда нужно быть начеку.
«Постоянно будут находиться силы, которые будут стремиться финансировать такие группировки для дестабилизации ситуации внутри России на национальном, религиозном уровнях. Поэтому, конечно, нашим спецслужбам всегда приходится быть в напряжении и работать», — резюмировал Александр Шерин.