Ветеран «Альфы» оценил работу российских спецслужб по предотвращению терактов

Российские спецслужбы предотвратили более 30 терактов в стране в 2019 году. Результаты работы отечественных силовиков говорят сами за себя: ситуация с безопасностью в мире становится все более напряженной, но сотрудники правоохранительных органов РФ действуют на очень высоком уровне. К таким выводам пришли эксперты, опрошенные корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин сообщил, что за минувший год в России были предотвращены 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта. В рамках контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 преступника, из них девять — главари группировок.

«Задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов», — сказал Кулягин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Полковник подразделения «Альфа» Виталий Демидкин, который руководил действиями одной из штурмовых групп во время теракта в Беслане, оценил действия российских силовиков.

«Сейчас сотрудники Федеральной службы охраны, войска, полиция работают на очень высоком уровне. Конечно, как говорится, и на солнце бывают пятна, может, могут быть какие-то пропуски, но те результаты, которые назвали – мне кажется, они говорят сами за себя. Работа на очень высоком уровне», — сказал он.

Демидкин ушел в запас 12 лет назад. Однако, отметил он, даже со стороны заметно, что ситуация с безопасностью в мире стала более напряженной.

«Конечно, сейчас стало напряженнее. Даже сказал бы: намного более напряженной. Но наши силы специального назначения, наши силы Федеральной службы охраны работают на хорошем уровне», — резюмировал ветеран «Альфы».

В Госдуме же, комментируя результаты работы НАК, обратили внимание, что Россия относительно других стран — тех же европейских партнеров — значительно продвинулась в обеспечении безопасности своих граждан. Первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента РФ по обороне Александр Шерин подчеркнул, что ситуация в стране сейчас разительно отличается от того, что происходило два десятилетия назад.

«Мы видим, что в самых продвинутых странах с хорошими спецслужбами периодически происходят теракты с очень серьезными последствиями. Не хотелось бы сглазить, но в Российской Федерации сегодня гораздо спокойнее и тише, нежели в начале 90-х или даже начале двухтысячных. Поэтому относительно других стран, европейских стран, мы довольно-таки существенно продвинулись в обеспечении безопасности наших граждан. Это хорошо. Мне кажется, в этом плане наши спецслужбы работают достойно», — отметил Шерин.

Парламентарий также отметил: существуют внешние силы, которые заинтересованы в расшатывании ситуации в России через финансирование террористических группировок. Это значит, что российским силовикам всегда нужно быть начеку.