Угрозы расправой: В Турции развернули травлю россиян из-за военной авантюры Эрдогана

Кремль подтвердил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта обсудят в России урегулирование обстановки на севере Сирии. Встреча глав государств пройдет на фоне разжигания межнациональной розни Анкарой и усиления антироссийской пропаганды. Подробнее о том, для чего турецкая сторона принялась за травлю российских граждан — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Причиной предстоящего саммита на высшем уровне послужило обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

В середине января этого года Сирийская арабская армия (САА) в ответ на многочисленные провокации боевиков, нападавших на мирных жителей на севере страны, развернула военную операцию «Заря в Идлибе». В ходе зачистки САА смогли отбить у джихадистов стратегически важные объекты, в числе которых трассы М4 и М5, а также крупные города — Серакиб и Алеппо.

Успехи правительственных сил не остались незамеченными в Анкаре, которая давно имеет виды на приграничный регион. Чтобы не позволить Дамаску полностью освободить последнюю контролируемую террористами зону деэскалации в стране, Эрдоган направил для их поддержки регулярную турецкую армию. Кроме того, в пользовании боевиков оказалось немалое количество турецкой военной техники и вооружения.

При этом турецкая армия едва ли не ежедневно терпит боевые потери. Самой крупной из них стала недавняя гибель 36 военных Вооруженных сил Турции в результате ответного удара САА по позициям боевиков. Примечательно, что турки среди террористов находиться не должны были.

Учитывая положение дел, Анкаре просто необходимо не только поднимать боевой дух солдат всеми доступными способами, но и как-то оправдывать военную авантюру в Идлибе в глазах собственных граждан.

Прямые угрозы россиянам

Параллельно с военным вмешательством Анкара раскручивает национальную рознь в отношении России, помогающей Дамаску в борьбе с террористами в САР.

Антироссийские комментарии и прямые угрозы жизни сотрудников дипмиссии в Анкаре стали появляться в интернете после очередного витка эскалации. 14 февраля стало известно, что власти Турции усилили охрану российской дипломатической миссии из-за угроз, поступающих в адрес посла РФ в стране Алексея Ерхова.

«Ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим мы обратились к турецким властям. Надо сказать, что турецкие власти восприняли наше обращение с пониманием. Принимаются все необходимые меры безопасности как со стороны посольства, так и со стороны местных властей», – сообщила Ирина Касимова, пресс-атташе посольства России в Турции.

В российской дипмиссии напомнили, что запугивать ее сотрудников раньше уже пытались. Именно на таком фоне в декабре 2016 года в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Поэтому к таким угрозам Москва относится весьма серьезно.

Информационная война

Чтобы убедиться в том, что опасения российской стороны небеспочвенны, достаточно заглянуть в Twitter-аккаунте посольства РФ в Турции. В комментариях абсолютно к каждому посту десятки пользователей не стесняются в выражениях. Агрессивные угрозы и оскорбления в адрес России - теперь норма для многих турецких граждан.

Hainliğinizi yine yaptınız. Sizi sevmiyorduk şimdi kanımızın ısınma ihtimali dahi kalmadı devletinize. Hainlik sizin nefesiniz olmuş. Yine sırtımızdan vurdunuz bizi. Eninde sonunda intikam alacaktır kutlu ordumuz. Kendini yenilmez imparatorluk sanan karton imparatorluk. — Altay Arcan (@AyazhanAtahan1) February 28, 2020

«Вы снова нас предали. Вы нам не нравитесь, теперь нет возможности изменить наше отношение. Вы снова бьете нас в спину. Наша благословенная армия в конечном итоге отомстит. Картонная империя, которая считала себя непобедимой империей», - сыплет обвинениями пользователь Altay Arcan в ответ на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о несоблюдении меморандума.

«Еще чуть-чуть..», — подписывает пользователь kürşat aktaş фото растоптанного российского флага, комментируя новость о телефонном разговоре Путина и Эрдогана.

Bi kaç tane uçağınızı düşürelim de ondan sonra anlaşırız — fatih dikeç (@fatihdike1) February 21, 2020

«Давайте собьем несколько ваших самолетов, а потом договоримся», — намекает на события 2015 года, когда Турция сбила российский Су-24, пользователь fatih dikeç.

Однако, очевидно, что изначально зародилась антироссийская истерия отнюдь не в обществе. Гневные комментарии от лица простых турецких граждан — лишь следствие агрессии Анкары, в том числе и информационной. Турецкий сегмент социальных сетей полон смонтированных фейковых видеороликов, демонстрирующих превосходство турков мемов и крайне пристрастных заявлений официальных лиц.

Однако не только активностью в соцсетях Турция борется с теми, кто стоит на ее пути. Как сообщалось ранее, турецкие хакеры на краткое время взломали сайт Минобороны России (точнее — его поддомен camera.mil.ru), сайт сирийского министерства транспорта, устроили DDOS-атаки на сайты греческих парламента, МИД, Минфина, Афинской валютной биржи, почтовых сервисов Греции и Кипра.

Свобода слова по-турецки

На днях давление на российскую сторону вышло на новый уровень. В частности, за притеснения принялись уже напрямую власти страны. Более того, под удар попали граждане Турции, работающие в российском новостном агентстве Sputnik News в Турции.

К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских.



Посмотрим, как поведет себя полиция. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

В организованных группах людей, которые одновременно напали на квартиры трех наших сотрудников в Анкаре, было около десяти человек в каждой.



Они кричали: 'Турция для турок!' 'Предатели!' и 'Русские шпионы!'



У моих прабабушек сейчас было бы дежавю. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

Инцидент произошел ночью, а уже наутро 1 марта Sputnik сообщил о задержании главного редактора Махира Бозтепе и трех журналистов агентства в Турции «в связи с их профессиональной деятельностью». Сотрудники СМИ вскоре были отпущены благодаря усилиям Министерства иностранных дел России, однако глава международного информагентства Маргарита Симонян заметила, что нападение на журналистов накануне — эпизоды связанные друг с другом.

После сегодняшних обысков и задержаний у меня мало сомнений, что вчерашние погромщики, ломившиеся в квартиры наших сотрудников с националистическими лозунгами, - кого надо погромщики.



В лучших традициях. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2020

Шантаж перед саммитом

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов уверен, что турецкая сторона прекрасно понимает, что делает. Таким мнением он поделился с корреспондентом ФАН. Однако, уверен Шаповалов, у провокаций есть несколько целей.

«Здесь есть несколько целей, в том числе предстоящая встреча лидеров двух государств. По сути, турецкая сторона осознанно идет на провокативные действия с попыткой оказать давление на российскую сторону. Надо сказать, что подобного рода шантаж неуместен, и, очевидно, не может достигнуть никаких целей, поскольку позиция России здесь стопроцентно законна и выигрышная. Даже в отношении западного сообщества, критически настроенного к России, достаточно сложно представить репрессивные действия в отношении журналистов – граждан Турции – в качестве какой-то законной меры.», — подчеркнул эксперт.

Политолог добавил, что действия турецкой стороны и провокации в отношении журналистов – это стандартные действия Турции, к сожалению, часто имеющие место в отношении как политических оппонентов, так и внешних сил.

Эрдоган зарабатывает очки

Еще одна сторона, на которую направлен этот репрессивный сигнал – внутритурецкое общество. Эрдоган, санкционируя, по всей вероятности, данные неправовые действия в отношении журналистов Sputnik стремится представить себя в глазах собственного народа в качестве сильного, волевого лидера, который защищает линию государства, национальные интересы, заметил собеседник ФАН. Вся риторика турецкого главы в рамках сирийского кризиса это лишь доказывает.