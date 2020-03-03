Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии с мужем

Москва, 3 марта. Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам после участия в программе «Пусть говорят», посвященной трагедии с сухим льдом.

Она выразила соболезнования родственникам и близким погибших и подчеркнула, что для нее гибель людей не является хайпом.

Диденко назвала случившееся «стечением обстоятельств».

«Я не виновата. И из ребят, родственников меня никто не обвиняет», — написала блогер в Instagram.

Она отметила, что никому бы не пожелала оказаться на ее месте. Девушка попросила подписчиков прекратить писать ей гадости в социальных сетях.

28 февраля блогер вместе с супругом Валентином Диденко отмечала день рождения. Пара пригласила гостей в один их столичных банных комплексов.

Валентин устроил сюрприз жене и купил сухой лед. Доставщик товара предупреждал мужчину об опасности льда, но Диденко заявил, что все знает.

В итоге в бассейн высыпали 25 кг сухого льда, после чего несколько гостей, включая самого Валентина, окунулись в воду. В результате инцидента погибли три человека.

На шоу «Пусть говорят» блогер рассказала, что сначала приняла происходящее в бане за розыгрыш.

По мнению инсайдеров, Диденко «заработала» на смерти мужа до 1,4 млн рублей. Именно во столько оценили ее участие в одном из шоу на федеральном канале.