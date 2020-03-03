Депутат Палаты представителей прокомментировал деятельность ООН в Ливии

Тобрук, 3 марта. Депутат Палаты представителей Ливии Абдель Хади Сагир заявил о том, что парламентарии не желают идти на компромиссы с миссией Организации Объединенных Наций.

Палата представителей посоветовала посланнику ООН не идти против ее цели воссоздать стабильное государство в Ливии. По словам члена парламента Абделя Хади Сагира, посланник организации не может вести диалог со сторонами ливийского конфликта, опираясь лишь на собственное видение ситуации. Депутат добавил, что в первую очередь необходимо прислушиваться к сторонам, чтобы вывести североафриканскую страну из сложившейся ситуации.

По вопросу сотрудничества с ООН Хади Сагир заявил, что Палата представителей не будет идти на компромиссы с международной организацией. Ливийские депутаты ставят перед собой цель прийти к стабильности в Ливии любыми способами.

В своей речи парламентарий отметил, что находящаяся в Триполи запрещенная в РФ террористическая организация «Братья-мусульмане»1 не допустит существования регулярной армии в Ливии. Этой вооруженной группировке ближе поддерживающие так называемое Правительство национального согласия (ПНС) бандформирования, которые финансируются премьер-министром Фаейзом Сарраджем.

Отметим, что «Братья-мусульмане» являются значительной силой в Ливии, оказывающей существенное влияние на руководство ПНС. Боевикам этой организации открыто симпатизирует Турция, поставляющая для них и других группировок в Триполи вооружение и военную технику. Таким образом Анкара нарушает эмбарго на поставку оружия в Ливию.

Напомним, что 19 января прошла берлинская конференция по Ливии. Встречу организовали по инициативе президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Несмотря на предложенные стороной ООН и европейскими лидерами действия по выходу североафриканской страны из кризиса, из-за отсутствия конкретики и размытости формулировок добиться положительных результатов не удалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.