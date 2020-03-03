Иран попросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Москва, 3 марта. Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с новым типом коронавируса, заявил иранский посол в России Казем Джалали.

«Да, проходила беседа», — ответил посол на соответствующий вопрос РИА Новости.

По его словам, Иран приветствует гуманитарную помощь «со стороны всех стран, в том числе наших единомышленников».

Иран занимает четвертую строчку по числу зараженных коронавирусом после Китая, Южной Кореи и Италии. В стране зафиксированы 1501 случая заражения, умерли 66 человек.

Всего в мире более 90 тысяч инфицированных, скончались 3123 человека. Основной очаг инфекции сохраняется в Китае, там более 80 тысяч случаев и почти три тысячи жертв.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были зафиксированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань, напомнил Infox.ru. Инфекция постепенно стала распространяться за пределы Китая, заразившиеся есть уже в нескольких десятках стран. При этом накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в КНР «продолжает снижаться».

По данным ВОЗ, первые образцы вакцины против нового типа коронавируса, получившего официальное название Covid-19, появятся через полтора года, указала «Газета.ру».