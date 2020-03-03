Киркоров о поездке Little Big на Евровидение: «Эрнст умеет удивлять». ФАН-ТВ

Российский певец и продюсер Филипп Киркоров поделился прогнозами о выступлении Little Big на Евровидении. Соавтор многих успешных выступлений и бывший участник конкурса уверен, что у российской группы есть достойный материал.

«Прекрасный выбор: креативный, модный, современный, неожиданный. Тем самым Константин Львович, как всегда, умеет удивлять. И я думаю, что удивит не только он, удивится вся Европа. Ребята очень способные, талантливые. Я за ними давно слежу и, вообще, их поклонник. Патрисия Каас тоже известна была во всем мире, а результат был не очень. Эндрю Ллойд Уэббер аккомпанировал в России певице, которая представляла Англию. Имя вообще космического масштаба, а место было двадцатое. Я не слышал саму композицию еще, но я уверен, что, если ребята решились на этот поход, значит, они имеют достойный материал».

Напомним, о том, кто представит Россию в Роттердаме, стало известно накануне. Композиция, с которой Little Big поедет на конкурс, пока не представлена. Это должно произойти как только закончится работа над клипом. Отметим, продюсер Яна Рудковская сообщила, что песня будет танцевальной.