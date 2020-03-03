Сестра Бузовой похвасталась новой квартирой в Москве

Москва, 3 марта. Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна похвасталась, что стала хозяйкой новой квартиры в Москве и готовится к «глобальному ремонту».

В своем Instagram девушка сообщила, что наконец исполнила свою мечту.

«Мечты сбываются. Наше новое семейное гнездышко. Впереди столько всего интересного предстоит. Никогда в жизни не сталкивалась с глобальным ремонтом, знаю только от друзей и знакомых, что это очень нервное мероприятие», — написала она.

Предстоящие отделочные работы не омрачают настроение девушки, поскольку она считает, главный и наиболее трудный шаг уже сделан — «маленькими шажочками» она и ее избранник «воплотили одну мечту в реальность». Счастливая обладательница недвижимости пожелала всем осуществить свои мечты.

Известно, что квартиру сестра знаменитой певицы приобрела у компании «Пионер», которая, как передает «Газета Кемерова», запрашивает за апартаменты от 11 миллионов рублей.

Одна из подписчиц предположила, что дорогостоящее приобретение подарком знаменитой старшей сестры Ольги Бузовой.

«Наверное, Оля купила вам!» — высказалась в комментариях она.

Сестра знаменитости выразила недоумение по поводу того, что кто-то должен ей что-то покупать. Анна ответила, что они с возлюбленным взрослые люди, которые много работают и в состоянии самостоятельно накопить на квартиру мечты.

Бузова-младшая владеет собственными брендами одежды и косметики, а также имеет 1, 5 миллиона подписчиков в Instagram, что позволяет ей монетизировать свою страницу, получая дополнительных доход от рекламы на ней.