Клинцевич призвал россиян не верить фейкам западных СМИ о коронавирусе

Москва, 3 марта. Запад пытается спекулировать на теме эпидемии коронавируса, сея панику в российском обществе через СМИ. Такое мнение выразил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Телекомпания CBC News ранее выпустила материал о коронавирусе в России. Канадские журналисты поставили под сомнение утверждение о том, что в стране отсутствуют случаи массового заражения. При этом меры, оперативно принятые властями РФ по недопущению распространения вируса, они сочли «нетрадиционными».

Клинцевич подчеркнул, что зарубежная пресса намеренно распространяет искаженную информацию о вирусе, чтобы посеять негативные настроения в российском обществе. И все это на фоне разворачивающихся в мире политических процессов.

«После этих заявлений со стороны государственных властей <...> должно проследовать обращение в международный суд», – цитирует сенатора «Слово и Дело».

Член Совфеда обратил внимание, что доверчивые люди действительно могут поддаться панике, увидев рассылки западных СМИ. Он считает важным публиковать в официальной прессе как можно больше достоверной информации, реальных фактов о коронавирусе. Сенатор призвал россиян не доверять искаженным данным, распространяемым иностранными журналистами.

Клинцевич уверен, что Запад «напрягает» серьезная работа, проводимая президентом РФ Владимиром Путиным для улучшения ситуации в стране. Поэтому в прессе и появляется ложная информация.

«Фейки стали частью информационной борьбы и создания деструктивных процессов внутри страны», – констатировал сенатор.

Ранее и председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич пришел к выводу, что информационные вбросы, поводом для которых стала вспышка коронавируса, происходят по «методичкам» Запада. Он отметил, что некоторые СМИ подхватывают «любую ахинею», не удосужившись проверить информацию.