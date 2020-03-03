ЛНА нанесла контрудар по турецким позициям к югу от Триполи

Триполи, 3 марта. Войскам фельдмаршала Халифы Хафтара удалось нанести прицельные удары по турецким лагерям, которые поддерживают группировки так называемого Правительства национального согласия. Наступление на вражеские позиции подтвердили в аккаунте 321-го артиллерийского дивизиона ЛНА в Facebook.

Полковник Мустафа Варфали и возглавляемые им подразделения Ливийской национальной армии атаковали позиции турецких наемников в лагере Акрами на направлении Аль-Хира, за магазином «Зейтуни». Протурецкие силы, боевики ПНС, а также подконтрольные им террористические отряды продолжают обстрел жилых территорий, невзирая на официальное сохранение режима прекращения огня в Ливии.

Напомним, Анкара перебросила в Триполи уже более двух тысяч сирийских боевиков и турецких наемников. С момента вмешательства президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ливийский кризис число провокаций и обстрелов со стороны ПНС значительно возросло. Турция продолжает вооружать и финансировать боевиков в обход оружейного эмбарго.