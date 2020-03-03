Брутер призвал ужесточить наказание за применение брусчатки в качестве оружия на акциях

Политолог Владимир Брутер поддержал российского президента, заявившего, что правоохранительная система обязана реагировать на нарушения на митингах.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что все без исключения участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций, так как иначе ситуация может мгновенно перерасти в уличные погромы.

«Есть правила, которых должны придерживаться все. Есть закон, и его нужно соблюдать, иначе мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной в стране. Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать», — заявил глава государства, комментируя ситуацию вокруг несанкционированных митингов.

При этом Путин подчеркнул, что законы России дают возможность всем без исключения гражданам выражать свою точку зрения с помощью публичных акций. Отвечая на вопрос о возможных тюремных сроках за участие в несанкционированных акциях протеста, президент отметил, что в подавляющем большинстве стран они небольшие, однако в той же Швеции могут достигать пяти или десяти лет.

«У нас такого нет», — добавил Владимир Путин.

С позицией лидера страны согласился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«На мой взгляд, необходимо тщательно отличать и на законодательном уровне закрепить то, что называется протестом, и в том числе незаконным протестом, а также то, что называется акцией сопротивления или акцией конфликта с правоохранительными органами или органами, отвечающими за безопасность проведения массовых мероприятий. То есть конфликты с полицией, с национальной гвардией и любыми другими правоохранительными органами, искусственно вызванный конфликт со стороны как бы протестующих, попытка захватить государственные учреждения, попытка применить оружие, похожее на бейсбольные биты, монтировки, кирпичи, брусчатку, должна быть гораздо более наказуемой, чем участие в митинге или мероприятии», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам собеседника ФАН, если человек принял участие в незаконном митинге, но ничего криминального при этом не совершал, то для него наказание должно быть мягче, нежели для тех, кто применял силу в отношении правоохранителей. К слову, Брутер уверен, что современные технологии позволяют отделить зачинщиков и организаторов беспорядков от рядовых участников.

«Для этого сейчас есть система видеорегистрации, система распознавания лиц и, кроме того, полиции никто не запрещал проводить дознание. Дознаватели для этого и предназначены, чтобы определять, кто и что делал, и у них сейчас есть в помощь довольно большое количество цифровых методов. Поэтому для этого все правоохранительные органы и существуют, чтобы отделять тех, кто не имел преступных намерений, от тех, кто их имел. Что касается попыток с помощью силы или с помощью имитации силы воздействовать на власть, препятствовать деятельности власти, либо ее захватывать – они должны быть категорически пресечены», — заключил Брутер.

Напомним, летом 2019 года в Москве состоялось несколько незаконных акций протеста, поводом для проведения которых стал недопуск к выборам депутатов Мосгордумы представителей так называемой «либеральной тусовки», которые не смогли собрать необходимое количество подписей в свою поддержку законными способами.