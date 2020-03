Чем прославилась группа Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020

Эпатажная питерская рейв-группа Little Big будет представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в мае в голландском городе Роттердам. Федеральное агентство новостей рассказывает, чем известен этот музыкальный коллектив.

Группа Little Big заявила о себе 1 апреля 2013 года, выпустив клип Every Day I’m Drinking на YouTube. Спустя три месяца коллектив выступал на разогреве у южноафриканской группы Die Antwoord — родоначальницы стиля зэф. После этого Little Big стали называть «русским Die Antwoord» или «ответом Die Antwoord из русской психушки».

Как рассказывал в одном из интервью фронтмэн Little Big Илья «Ильич» Прусикин, изначально никто не думал зарабатывать музыкой, все было случайно. Просто сняли клип к 1 апреля, а он выстрелил. Просто собрали группу, чтобы выступить на разогреве у Die Antwoord. Причем тогда оставался лишь месяц на то, чтобы записать шесть песен для концерта и снять клипы на них. Но все получилось и нашло широкий отклик у публики. Причем, сначала Little Big завоевали популярность в Европе, а только потом — на Родине. Прусикин любит повторять, что в раскрутку Little Big не было вложено ни копейки, они стали известны благодаря видео на YouTube.

Первый альбом Little Big называется With Russia From Love. Он вышел в марте 2014-го. Второй альбом — Funeral Rave — вышел в декабре 2015-го и занял восьмое место в чарте российского iTunes за 52-ю неделю 2015 года и пятое — в Google Play. В том же 2015-м Little Big сняли мини-сериал American Russians.

В мае 2016-го клип Little Big на песню Big Dick занял первое место на Berlin Music Video Awards в категории Most Trashy, а клип Give Me Your Money — третье место в номинации Best Performer. В феврале 2018-го клип на песню LollyBomb победил в номинации Best Music Video на большом кинофестивале Global Film Festival Awards в Лос-Анджелесе.

Через пять лет после основания группы Little Big покинула вокалистка Олимпия Ивлева. Девушке, чей рост составляет 130 сантиметров, надоело чрезмерное внимание.

В 2018-м Little Big выпустила две части альбома Antipositive.

Клип на песню Skibidi стал самым популярным российским видео на YouTube в 2018 году, несмотря на то, что был опубликован в октябре. На данный момент этот клип посмотрели более 362 млн пользователей.

Свой стиль Little Big называет сатирической арт-коллаборацией, поскольку делает ставку одновременно на музыку, зрительный ряд и представление. В своих песнях коллектив высмеивает стереотипы о русских.

«Мы делаем веселые песни. Наши песни ни о чем и обо всем. Нет конкретной темы — про любовь или ненависть. Что захотелось, то и делаем. В случае Евровидения — это будет веселье, скажу так», — сообщил «Ильич» после новости о том, что Little Big поедет на главный европейский песенный конкурс от России.

При этом музыкальный продюсер Бари Алибасов раскритиковал этот выбор Первого канала, выступающего в 2020 году вещателем Евровидения.