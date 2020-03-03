Ветеран Великой Отечественной войны получил золотой значок ГТО в 97 лет

Москва, 3 марта. Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин в 97 лет сдал нормы ГТО и получил золотой значок.

Золотой значок ГТО Миркин получил два года назад, сейчас 99-летний мужчина продолжает поддерживать себя в спортивной форме. Вспоминая о сдаче нормативов, Миркин рассказал, что его паспорт проверяли трижды, разрешение на сдачу ГТО ему дали после долгого обследования.

«Я прекрасно сдал нормы», — приводит «МИР24» слова ветерана из Орла.

Война застала Миркина, когда ему было 20 лет. Молодой человек воевал под Ленинградом в зенитной артиллерии.

«Представляете, идут 25-30 бомбардировщиков на батарею. Как вы думаете, все прячутся, все бегут. А мы выходим и начинаем вести по ним огонь. И когда они приближаются, становится страшновато», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны.

Миркин прошел всю войну, на его груди несколько боевых орденов. Сейчас ветеран пишет воспоминания о страшном событии, перевернувшем мир, чтобы правнуки знали, какую цену заплатила его семья за победу в войне над фашизмом.