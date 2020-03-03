Стриженова испугала пользователей резко постаревшим лицом

Москва, 3 марта. Неузнаваемое морщинистое лицо резко постаревшей телеведущей Екатерины Стриженовой поразило пользователей Instagram.

Фото было сделано в студии передачи «Время покажет». Стриженова одета в строгий синий костюм, улыбается. Внешний вид ведущей безукоризнен, но лицо такое, словно ей уже все 75 лет.

«Это что вы так постарели?» «Вы зачем так старо выглядите? Это будущее что ли?» — с испугом обратилась к ней в комментариях подписчики. «Завтра удостоверитесь в прямом эфире!» — загадочно ответила Стриженова. «Это не вы!!! Вы будете вечно молодой», — написала kristinagorozia. «Кристина,ничто не вечно под луной», — напомнила ведущая. «Катя, будет все та же очаровательная улыбка!» — заверила Стриженову @ditatiana20192 «Если что, зубы вставим еще раз!» — пошутила Стриженова.

В описании к фото ведущая пояснила, что решила поддержать проект «Московское долголетие».

«Принято считать, что в 60 лет человек уже пожил свое. Типа дай дорогу молодым, а твое место – с газеткой у подъезда или в лучшем случае на собственной грядке!» — пояснила она, подчеркнув, что этот проект дарит пожилым людям возможности для самореализации.

Стриженова убеждена, что если у пенсионеров будет возможность себя реализовать, они могут быть полезны своему городу, семье, стране.