Москва, 3 марта. Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий излагает прописные истины, говоря о том, что Россия использует Крым как форпост в Черноморском регионе, заявил военный историк, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык.

Как ранее уточнил глава украинской разведки, этот потенциал в будущем будет расти. По его словам, на сегодняшний день РФ использует Крым как форпост для проекции силы не только в нашем Черноморском регионе, но и как свою основную базу для применения войск России в Сирии. По мнению Скибицкого, в связи с этим якобы возрастает угроза для Украины.

Как передает радио Sputnik, Ченнык прокомментировал высказывание украинского специалиста. По его словам, глава украинской разведки излагает прописные истины. Военный историк ответил украинскому разведчику на заявление о Крыме.

«Даже совершенно невоенному человеку понятно, что геополитическое и географическое положение Крыма, действительно, обеспечивает ему доминирование в Черноморском и частично Средиземноморском регионе», — подчеркнул он.

Он объяснил, что Российская Федерация, как и Советский Союз, как и Российская империя, использует возможности полуострова.

«Украина делает политические заявления, пытаясь привлечь внимание к своим головным болям и переложить их на другие головы. Удивительно то, что такие заявления делает человек, которому лучше помолчать. Прописную истину он выдает за достижения украинской разведки», — подчеркнул он.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией.