Русский язык переселяется в Сеть: в России создают платформу «Национальный словарный фонд»

По поручению Владимира Путина правительство России с 2020 года должно обеспечивать поддержку и процесс создания цифровой платформы «Национальный словарный фонд». Предполагается, что она заработает уже в 2022 году, и будет окончательно завершена к 2024 году. Член Совета по русскому языку при президенте РФ и председатель научно-образовательного союза «Родное слово» Константин Деревянко рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о том, что из себя представляет этот проект.

— Константин Сергеевич, какая работа предстоит в процессе создания платформы «Национальный словарный фонд»?

— Предложение президента создать единый корпус словарей отражает идею, над которой уже некоторое время работают Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН и российский образовательный союз «Родное слово». Предполагается создать такую платформу, которая объединит в цифровом формате все имеющиеся словари разных типов и создаст систему их актуализации.

Государство в первую очередь волнует нормативная часть языка, то есть правописание, произношение и точное толкование слов. Она должна соответствовать научному знанию и современному состоянию языка, то есть отражать актуальные тенденции в его изменении.

В федеральном законе «О государственном языке» от 2009 года (приказом №195) в качестве нормативных источников предписывались четыре словаря. Тот приказ наделал много шума в обществе: все обсуждали те или иные дефиниции в словарях, например, по поводу слова «кофе» в среднем роде, йОгурта и йогУрта и ряда других слов. При этом носители языка до конца не понимали особенности словарного описания слов, вообще словарной идеологии как таковой, которая отражает язык в динамике его изменения и показывает не только литературные нормы, но и устаревшие значения, допустимые, просторечные формы слова.

Данный список словарей до сих пор существует, он не изменился и никак не актуализирован. С тех пор прошло десять лет, и он уже не может удовлетворять тем потребностям и соответствовать тем задачам, которые ставились изначально при его формировании. Поэтому было принято решение выступить с инициативой по созданию динамично развивающейся электронной цифровой платформы, которая будет постоянно обновлять информацию о языке.

— Существуют зарубежные аналоги такого проекта?

— Существуют разные примеры, но в целом западная лексикография более развита, чем отечественная. Хотя бы потому, что там давно существуют серьезные крупные национальные словарные системы. Так, например, в Великобритании это Oxford, в Германии – Duden, в США – издательство «Merriam-Webster». Эти издательские лексикографические проекты работают при научных институтах и университетах и на протяжении столетий ведут планомерное системное описание языка и всех изменений, которые в нем происходят.

При этом если говорить о Великобритании, то западная традиция подразумевает скорее универсальное описание значений слов. А немецкая и наша лексикография предписывают правильное употребление этих слов, и именно поэтому мы видим, как динамично пополняется Оксфордский словарь, каждый год включая все новые и новые слова, и насколько сильно в этом смысле отстаем мы.

Для того чтобы у нас слово вошло в словарь, должен пройти не один год его активного употребления носителями языка. И только после того, как оно закрепится в речи, определяют норму его употребления и вносят в словарь.

— Чем «Национальный словарный фонд» поможет русскому языку?

— За рубежом крупные национальные словарные платформы существуют уже долгое время, и они постоянно развиваются. В России же лексикография попала в сложное положение, поскольку с советских времен на отечественном рынке не появлялось новых словарных брендов, которые бы занимались систематизацией и постоянной актуализацией словарной культуры.

Не все понимают, как важны словари, а они — важный ресурс формирования языковой коммуникативной компетентности человека, особенно подрастающего поколения. И сегодня в XXI веке их значение становится все больше, потому что в информационном мире понятийный аппарат разрушается, особенно среди молодежи. Количество значений у многих слов растет, и это требует точных дефиниций, чтобы правильно употреблять их в языке и четко понимать друг друга. Как раз на решение этих задач, на восполнение этой лакуны направлен проект «Национальный словарный фонд».

Кстати, над этим названием Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН думал долго, потому что эта система должна объединить и описать весь словарный состав русского языка, а в дальнейшем она может позволить включить в себя и словарный состав языков народов России.

— Тогда напрашивается такой вопрос: чем «Национальный словарный фонд» будет полезен простому носителю языка?

— Важное отличие лексикографии России от зарубежной в том, что у нас создаются аспектные словари: орфографический словарь показывает правописание слов, орфоэпический — все виды и формы произношений, толковый — значения и так далее. По итогу мы имеем много словарей, которые создаются разными авторскими коллективами, зачастую разными научными структурами одних и тех же организаций. Но у нас нет универсального описания русского языка, универсального языкового ядра, которое есть в том же самом английском языке. Для пользователей это, конечно, создает большие проблемы и трудности.

Для того чтобы посмотреть полную информацию о слове, необходимо понимать, какие словари нужны, иметь их под рукой и уметь ими пользоваться. «Национальный словарный фонд» как раз поможет преодолеть эти сложности, поскольку интегрирует все виды и типы словарей в единую систему, тем самым создаст на ее основе глобальный универсальный словарь русского языка. Позже такая платформа позволит добавлять и мультимедийные возможности, например, звучание слов.

— Вы уже можете описать, как будет выглядеть эта словарная платформа?

— «Национальный словарный фонд» будет состоять из структурированной информации из разных словарей. Ученые, которые поработают над этой системой, добавят туда новые данные и создадут универсальную словарную статью на основе материалов из различных источников. В дальнейшем это даст инструменты и ресурсы для составления новых словарей, а также для обновления существующих.

Кроме этого, платформа сможет предоставить пользователю максимально исчерпывающую, но не дублирующую и не противоречивую информацию о слове, о словосочетаниях и фразеологизмах. Каким образом это будет отображаться в системе, будет понятно при разработке фонда, но некий прообраз мы можем уже сейчас видеть на портале «Грамота.ру», который ежемесячно посещают миллионы пользователей. Это начальная версия, она будет дальше эволюционировать, и портал «Грамота.ру» также будет участвовать в проекте «Национальный словарный фонд».

— Кого мы увидим в авторах проекта?

— В первую очередь академическое сообщество, лидером которого выступит Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Предполагается включить в проект все ведущие научные силы страны: Институт лингвистических исследований РАН, Институт языкознания РАН и другие научные организации.

— Если я верно понимаю, «Национальный словарный фонд» будет исключительно электронной платформой. Планируется ли создание ее бумажных вариантов?

— «Национальный словарный фонд» — это все академические словари России, но если говорить о локальном проекте, по поводу которого дал поручение президент, то это цифровая система. Но есть важный момент: в школе наряду с электронными носителями необходимы бумажные версии словарей, особенно для детей начальных классов, потому что только через бумажный носитель можно познать структуру языка, научиться искать информацию, в принципе пользоваться словарем.

Бумажная версия словарей формирует системное представление о языке, и определяет масштаб и границы собственного словарного запаса обучающегося. Поэтому словари, которые войдут в цифровой фонд, могут и должны также иметь бумажные версии и быть доступными для потребителей совершенно разных категорий. Вхождение словаря в «Национальный словарный фонд» будет определенным грифом знака качества.

— То есть данная платформа значительно облегчит изучение русского языка современным школьникам?

— Безусловно, ведь что такое словарь? Словарь — это структурированный коммуникационный ресурс, который содержит отобранную верифицированную информацию о языке в целом и о слове в частности. А в нашей стране роль словарей сильно упала в связи с тем, что 20 лет назад в России был принят издательский стандарт, который отнес словари к справочным и рекламным изданиям. Они не попали в раздел учебных изданий, необходимых школе, и мы получили рынок некачественной словарной литературы, который разрабатывается и создается совершенно неизвестными авторами.

Зачастую эти книги представляют собой компиляцию, то есть набор отрывочных неструктурированных сведений. Такими изданиями пользуются многие школьники, что, конечно, негативно влияет на языковую культуру подрастающего поколения. Поэтому сегодня перед нами стоит задача поднять авторитет словаря в обществе. И первым шагом к ее реализации стало то, что нам вместе с Книжной палатой и при участии Российского книжного союза удалось изменить данный национальный стандарт, ввести новый раздел словарно-энциклопедических изданий в ГОСТе.

Также мы ввели понятие учебный словарь в раздел учебных изданий, теперь он станет обязательным ресурсом для школ, наряду с учебником и учебными пособиями. Уже на этой нормативной платформе будет строиться новое законодательство по использованию словарей, в том числе в части обеспечения функционирования закона о государственном языке.

— Сейчас создается еще и электронная версия Большой российской энциклопедии. В чем ее принципиальное отличие от «Национального словарного фонда»?

— Энциклопедия показывает место слова, понятия, явления в мире, в обществе, в истории, в природе. Словарь же дает представление о значении данного слова в системе языка. Это две параллельно существующих матрицы, где одна дополняет другую. Вместе они представляют собой глобальную структурированную систему описания мира и общества через язык. Возможно, их объединение в будущем даст хороший толчок для развития образования в целом и станет серьезным навигатором в мире информации на русском языке. В свое время таким навигатором в мире информации была советская энциклопедия, сегодня ее место заняла российская энциклопедия.

Здесь надо понимать, что российская энциклопедия никоим образом не призвана заменить «Википедию». Скорее это аналог «Британники», британской энциклопедии, то есть такая база знаний, где вся информация отобрана, тщательно выверена. Английские школьники все пользуются в основном только «Британникой», редко обращаются за справкой в «Википедию», потому что там можно получить недостоверную информацию. И сложность в том, что неизвестно, какая именно информация недостоверна.

А для образования точно так же, как и для системы государственных отношений, для судопроизводства действует общее правило: если даже пять процентов информации наверняка недостоверны, то вся информация требует перепроверки. Именно поэтому для этих сфер нужны очень точные данные, и такие ресурсы как «Национальный словарный фонд» и «Большая российская энциклопедия» станут ориентирами в правильном словоупотреблении.