Рудковская рассказала о песне Little Big на Евровидении-2020. ФАН-ТВ

Яна Рудковская оценила шансы новых отечественных конкурсантов Евровидения, группы Little Big, на победу. По мнению продюсера единственного российского победителя конкурса Димы Билана, вероятность победы коллектива в Роттердаме очень высока.

«Думаю, что это — прекрасный выбор, один из лучших за последнее время. Они едут в правильную для них страну. Это очень популярная группа, которая сейчас играет практически во всех странах мира, очень модные ребята, очень сильные, харизматичные. Мне кажется, что это не то, что правильный выбор, а очень крутой выбор от России. Я не слышала песни, но я знаю, что песня 100 % танцевальная. И я знаю, что, если бы песня была неинтересная, Первый канал бы этого не сделал. Насчет первого места – очень большие шансы на победу. Думаю, что победит Little Big»