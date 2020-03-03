Сирия, 3 марта. САА освободила четыре населенных пункта поблизости от Серакиба. Произошла новая попытка атаки на российскую авиабазу «Хмеймим». Минобороны Турции сообщило о гибели турецкого солдата на севере Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к подрывным работам в районе населенного пункта Джейдет-Артуз юго-западнее Дамаска; освободили четыре населенных пункта в районе Серакиба в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на западе Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: ведут перестрелки с союзниками Турции на северо-западе Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: направили еще один военный конвой в Идлиб; лишились трех бойцов в ходе столкновений с курдскими боевиками в районе Тель-Рифата на севере Алеппо; заявили о гибели турецкого солдата в северной части Идлиба.

Провинция Дамаск

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) приступили к подрывным работам в окрестностях Дамаска. Саперы САА будут задействованы в разминировании территории населенного пункта Джейдет-Артуз юго-западнее столицы в период с 9.00 до 14.00. Как известно, ожесточенные бои здесь разворачивались еще в 2012 году, однако начать зачистку местности в этом районе стало возможно лишь после освобождения близлежащих южных окраин столицы весной 2018-го.

Провинция Латакия

Военный источник в сети Twitter (Syria_Protector) заявляет о новой попытке атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии. Отмечается, что снаряды, выпущенные приблизившимися к военному объекту вражескими беспилотниками, были перехвачены штатными системами ПВО. Предполагается, что к проведению налета имеют отношение боевики вооруженной оппозиции, базирующиеся на границе с соседними провинциями Хама и Идлиб. Более подробная информация о случившемся пока выясняется.

Провинция Алеппо

Новостной портал Step News Agency сообщает о перестрелках на западе провинции. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по расположениям исламистов террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на окраине города Дарат-Изза. Боевики, в свою очередь, заявляют об уничтожении артиллерийского орудия правительственных сил у населенного пункта Шейх Акиль.

Тем временем в северной части региона вновь отмечаются столкновения на линии разграничения сил курдских бандгрупп и союзников Турции. Как передает Twitter-канал (RojavaNetwork), стороны вступили в противостояние неподалеку от города Азаз в районе Тель-Рифата. Кроме того, сообщается о боях на подступах к населенному пункту Харбул, в ходе которых были убиты по меньшей мере три члена протурецких сил.

Провинция Идлиб

Минобороны Турции сообщило о гибели турецкого военнослужащего в районе города Тафтаназ к северо-востоку от Идлиба.

Тем временем на востоке региона правительственные войска продолжают развивать наступление в рамках второго этапа операции «Заря в Идлибе». Согласно информации военного источника в сети Telegram (rybar), в результате последних столкновений под контроль сил САР перешли населенные пункты Дадих и Кафр-Батых к юго-западу от освобожденного накануне Серакиба. Twitter-канал (uunionnews) также заявляет о взятии поселений Джобас и Транба. Таким образом, военные САА не перестают продвигаться, несмотря на поддержку исламистов турецкими ВВС.

Поступают данные о том, что в провинцию прибыл очередной военный конвой из Турции. Подробностей о составе прибывших подкреплений пока не поступало.

Провинция Ракка

Twitter-канал (npa_english) сообщает о возобновившихся взаимных обстрелах между курдскими боевиками и протурецкими силами на границах безопасной зоны, которая была сформирована на севере САР по условиям российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября прошлого года. Противники обмениваются ударами в окрестностях населенного пункта Хошан северо-западнее Айн-Иссы. О том, какая из сторон выступила инициатором вооруженного конфликта, пока неизвестно.