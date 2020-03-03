Фото голой Бочкаревой в ванной возмутило подписчиков

Москва, 3 марта. Интернет-пользователи напомнили российской актрисе Наталье Бочкаревой о наркоскандале после публикации откровенного фото из ванной.

Артистка разместила в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она голой позирует в ванне, прикрыв интимные места пеной. Звезда поблагодарила петербургских зрителей за прием и прорекламировала отель, в котором остановилась на время гастролей в Северной столице.

«Быть у вас в гостях чистый кайф. Номера и прием на высшем уровне! Очень-очень рекомендую!» — написала Бочкарева, сопроводив публикацию фотографией из ванной.

Пользователей возмутила очередная рекламная акция в профиле актрисы, и они отметили, что «многие посходили с ума» с соцсетями и фото.

«Ну для чего выкладывать фото из ванной комнаты?! Рекламу можно в другом ключе выложить. Многие посходили с ума что касается фото и социальных сетей, но вы же другого поколения женщина… Хоть какие-то рамки должны быть, нет?» — возмутилась malja1077.

Упрекнули 39-летнюю знаменитость и за слишком откровенный снимок. По мнению фолловеров, артистка уже слишком взрослая, чтобы публиковать подобного рода кадры.

«Слишком взрослая, чтобы так оголяться для всех», — указала svetlana.nefedova.

Многим интернет-пользователям не дает покоя жизнь артистки после наркоскандала, в который она угодила в прошлом году. В комментариях звезду растерзали вопросами о запрещенных веществах. Артистка ответила даже ответила на один из комментов, однако потом стала игнорировать однотипные вопросы.

«Где закладка? Пишу, звоню — не отвечаете», — пошутил nikolai_medici.

«Кокаиновая пена?» — поинтересовался wild.zomb13.

«Баночка с герычем?» — усмехнулся igles.900.

«Жаль, что не кокосовая (пена)», — добавил kalashnikovking.

Осенью прошлого года Бочкареву задержали с запрещенными веществами. Суд лишил звезду сериала «Счастливы вместе» водительских прав на один год и восемь месяцев, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков, указал Infox.ru. По информации «ФедералПресс», артистка вину свою признала, при этом следов наркотических веществ в ее организме не обнаружили.