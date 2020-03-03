Долину в пух и прах разнесли за «ночную сорочку» на шоу Урганта

Москва, 3 марта. Народная артистка РФ Лариса Долина появилась в студии шоу «Вечерний Ургант» в весьма необычном «пижамном» наряде. Оценили образ известной певицы далеко не все.

Знаменитость долгое время не появлялась на телевидении. На интервью к Ивану Урганту она пришла, чтобы рассказать о предстоящей премьере мюзикла Алексея Франдетти «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», где исполнит главную роль.

Долина, по всей видимости, решила отдать дань современным трендам. В студии она появилась в брючном «пижамном» костюме с ярким макияжем и массивным украшением на шее.

Снимок Долиной и Урганта появился в официальном аккаунте шоу в Instagram. Мнение интернет-пользователей в комментариях резко разделилось: одни высоко оценили имидж артистки, другие же разнесли ее в пух и прах за «ночную сорочку» на федеральном канале.

«Надо было предупредить, что снимать будут, а то в чем была…» — пошутила olessiastrelec.

«Он (Ургант. — Прим. ФАН) в костюме с галстуком, она в каком-то будуарном халате. Вкуса как не было, так и нет!» — высказался пользователь под ником apple_shop_p.

«Ладно, пижама с халатом… А что на шее??? Я не модница, конечно, но тут явно перебор и в одежде, и в аксессуарах», — заявила s.tsaban.

«Полная безвкусица», — отреагировала t.a.n.i_____.

Недавно Долина повеселилась на свадьбе своей подруги Лены Лениной, снимки с торжественного мероприятия в больших количествах появились в Сети. Внешний вид артистки шокировал интернет-пользователей, которые резко высказались о ее манипуляциях в борьбе с морщинами, фигуре и наряде, как у актрисы Ноны Гришаевой.