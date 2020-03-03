Роухани пригласил Путина на астанинский саммит в Иран

Тегеран, 3 марта. Президент Ирана Роухани во время телефонного разговора пригласил российского лидера Владимира Путина на астанинский саммит по Сирии в исламскую республику. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалаи.

«В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдет в Иране», — сказал дипломат на встрече в Совете Федерации РФ.

Он отметил, что этот формат обсуждений успешен, поэтому участники должны сохранять приверженность ему и продолжать в нем сотрудничество.

Ранее к аналогичному мнению пришли Путин и Роухани. Детально рассмотрев ситуацию в Сирии в связи с обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации, они решили, что для урегулирования ситуации в регионе необходимо полностью реализовать достигнутые именно в «астанинском формате» договоренности.

Россия, Иран и Турция являются странами-гарантами перемирия в Сирии и на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры по урегулированию ситуации в арабской республике, проходящие в Женеве под эгидой ООН.