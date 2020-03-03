Праймериз демократов в США: Буттиджич дал заднюю, Сандерс штурмует Калифорнию и Техас

Минувшая политическая неделя в США отмечена несколькими крупными событиями. Несмотря на неплохой старт и формальную победу в Айове — первом штате, где прошли праймериз Демократической партии 2020 года, кандидат Пит Буттиджич, открытый гей и бывший глава провинциального города Саут-Бенд в штате Индиана, выбыл из президентской гонки. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Борьба в стане демократов

Накануне мэр Пит с треском провалил голосование в Южной Каролине, заняв четвертое место после Джо Байдена, Берни Сандерса и миллиардера Тома Стайера. Предвыборная кампания Буттиджича буквально купалась в деньгах крупных спонсоров и была обласкана вниманием либеральных медиа. Однако критическая неспособность Буттиджича привлечь к своей программе и своей персоне массового американского избирателя, особенно афроамериканцев и латиноамериканцев, привела к досрочному и бесславному завершению президентской кампании первого в истории США гея — кандидата на президентский пост.

По всей видимости, несмотря на прямое навязывание ЛГБТ-культуры с экранов телевизора и через Интернет, обычные американцы по-прежнему не готовы видеть во главе страны политика, который пропагандирует нетрадиционные отношения прямо с трибуны, целуется с мужем на публике. И при этом демонстративно изображает из себя верующего христианина, прикрываясь Библией.

Впрочем, как оказалось, Буттиджич выбыл из актива демократов совсем ненадолго. 2 марта мэр Пит официально поддержал Джо Байдена и влился в лагерь его агитаторов, чтобы усилить позиции бывшего вице-президента перед ключевыми этапами праймериз. Решительная победа Байдена в Южной Каролине, где 29 февраля состоялся четвертый раунд голосования демократов, возродила надежды верхушки Демократической партии на его победу в многомесячных первичных выборах.

Ранее Байден фактически провалил первые три тура голосования в штатах Айова, Нью-Гемпшир и Невада. Жители Нью-Гемпшира отдали за Байдена только 8,4% голосов, поэтому бывший вице-президент занял всего лишь пятое место. В Неваде Байден оказался на втором, в Айове — на четвертом месте. Поддержка Буттиджича потенциально способна временно увеличить число сторонников Байдена, однако этот эффект вряд ли продлится долго.

Все же кандидатура Буттиджича вызывала интерес, главным образом, среди американской молодежи либеральных и ультралиберальных взглядов. Эта молодежь не последует за Байденом с тем же энтузиазмом, с которым шла за Буттиджичем. Вряд ли серьезно усилит Байдена и поддержка другого кандидата, отказавшегося вчера от продолжения президентской гонки — Эми Клобучар. Сенатор от Миннесоты Клобучар имеет невысокую узнаваемость за пределами своего штата, а миннесотенцы, согласно опросам, довольно прохладно относятся к Байдену.

Главный кумир американской молодежи

Как ни парадоксально, но подлинным кумиром либерально настроенной американской молодежи является 78-летний Берни Сандерс. Именно Сандерс одержал верх в студенческом Нью-Гемпшире, именно он сумел привлечь к голосованию толпы латиноамериканцев Невады от 18 до 35 лет, которые ранее никогда не приходили к избирательным урнам.

Поэтому велика вероятность, что львиная доля бывших приверженцев Буттиджича последует вовсе не за дремучим Байденом, который часто заговаривается, ведет себя «по-стариковски» и всем своим видом олицетворяет прошлое Америки, а за Сандерсом, который в каждой речи призывает к «политической революции» в США.

Революция Сандерса подразумевает гигантское по масштабу перераспределение богатств через налоги и уравнивание доходов самых зажиточных и самых бедных американцев. Списание долгов за образование, развитая система социальных пособий, бесплатное здравоохранение и детские сады привлекают к кандидатуре Сандерса наименее обеспеченные и наиболее неудовлетворенные категории американского населения.

Среди молодежи градус недовольства нынешним порядком вещей и политическим курсом Вашингтона крайне высок. Поэтому лагерь сторонников Сандерса неустанно пополняется. Победу сенатору Сандерсу отдает большинство актуальных социологических опросов, которые проводились в ключевых 14 штатах накануне единого дня голосования, намеченного на 3 марта.

Политическая битва

Этот день, неофициально называемый Супервторником, должен твердо выявить кандидата, который выступит против Дональда Трампа и будет представлять демократов на ноябрьских президентских выборах. Считается, что 3 марта проголосует примерно треть всех либерально настроенных избирателей США. Никто всерьез не сомневается, что штаты региона Новая Англия (Вермонт, Мэн и Массачусетс) дружно поддержат Сандерса. Университетская молодежь там очень активна, стариков относительно немного, а леволиберальные настроения сильны, как никогда.

Настоящая политическая битва развернется за южные штаты — Вирджинию и Северную Каролину. Здесь шансы Байдена и Сандерса примерно равны, а местная политическая верхушка довольно однозначно выступает на стороне бывшего вице-президента. Еще один полигон для противостояния — крупнейшие и богатейшие американские штаты, Техас и Калифорния. Сандерс организует в этих штатах огромные стадионные митинги с десятками тысяч сторонников, тогда как стратегия Байдена целиком основана на политической рекламе через Интернет, уличные плакаты и телевидение.

Любопытно, что Байден не посещал ни Техас, ни Калифорнию, ни Колорадо в течение целого месяца. Очевидно, что слабая митинговая агитация и отсутствие ораторских талантов — явный недостаток кампании бывшего вице-президента. Из-за этого Байден непопулярен среди той активной части избирателей, которая интересуется политикой и посещает предвыборные мероприятия.

Главная интрига

Главная политическая интрига голосования 3 марта — вступление в политическую борьбу Майкла Блумберга, миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка. В отличие от других кандидатов, Блумберг проводит предвыборную кампанию за собственный счет и уже потратил на нее свыше 500 млн. долларов.

В одном из интервью Блумберг заявил, что готов израсходовать на свой самопиар и критику Трампа до 1 млрд долларов, что является абсолютным рекордом для американских праймериз. За беспрецедентные финансовые вложения в собственную агитацию экс-мэра обвиняют в попытке купить американские выборы и надругаться над американской демократией.

На прошлой неделе в ходе дебатов Блумбергу припомнили все его личные и политические грехи, а также оскорбительные высказывания в адрес самых разных групп избирателей: расистские и сексистские фразы, дискриминацию афроамериканцев Нью-Йорка, неуважительное отношение к женщинам, пренебрежительные реплики о латиноамериканцах. Однако Блумберг всерьез не рассчитывает на позитивный эффект от своих редких появлений на публике и целиком полагается на свои деньги, которыми оплачиваются десятки рекламных роликов, тысячи часов эфирного времени на крупнейших телеканалах, армия платных пропагандистов и мощный пиар в социальных сетях.

Насколько действенным окажется такой подход, покажет голосование 3 марта. Однако уже сейчас тысячи сторонников Демократической партии выражают недоумение, почему бывший республиканец, известный своими консервативными взглядами, пытается вклиниться в демократические праймериз. Многие политические эксперты оценивают шансы Блумберга как очень низкие. Они полагают, что максимум, которого может добиться Блумберг — это получить 10-14% поддержки либеральных избирателей, чего, конечно, недостаточно для победы над Сандерсом.

«Политический камикадзе»

Любопытно, что другой кандидат демократов Элизабет Уоррен после разгромного поражения во всех четырех штатах, где прошли праймериз, не прекращает участие в предвыборной кампании. За это Уоррен уже называют «политическим камикадзе» и марионеткой элит, чья единственная цель — не победить, а как можно дольше отрывать голоса крайне левых избирателей от Сандерса.

Уоррен и Сандерс — очень близки по своим политическим позициям и взглядам. Однако Уоррен часто меняла свои программные заявления, обрушивалась с несправедливой критикой на Сандерса, и поэтому растеряла своих сторонников. По всем показателям видно, что Уоррен не имеет никаких реальных шансов на лидерство в первичных выборах и выполняет задачу, поставленную демократическим истеблишментом — не допустить победы Сандерса. Для этого Уоррен напрямую берет деньги у корпораций и миллиардеров, которых ранее резко критиковала.

Очевидно, что демократам не удастся остановить Сандерса без игнорирования голосов сотен тысяч избирателей, нарушения внутренних партийных правил, традиций и процедур. Это неизбежно приведет к мощному падению рейтингов всей Демократической партии и ее фактическому развалу, а значит, и триумфальной победе Дональда Трампа.