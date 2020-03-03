Москва, 3 марта. В 2019 году силовики предотвратили в России 34 теракта. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

Выступая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», он уточнил, что результатов удалось достичь благодаря скоординированным действиям силовых структур. Как уточнил руководитель, преступления смогли пресечь на стадии подготовки.

«А именно 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — сказал он.

Кроме того, что в прошлом году были задержаны 40 главарей террористических группировок, 241 рядовой боевик, а также 606 пособников. Девять главарей террористов были убиты.

Ранее НАК сообщил о предотвращении 15 терактов на Северном Кавказе. В Северо-Кавказском федеральном округе спецслужбы ликвидировали 30 ячеек террористов. Участники этих ячеек готовили террористические атаки в местах массового пребывания людей, на религиозных объектах, а также планировали нападения на правоохранителей.

В ведомстве подчеркнули, что меры, предпринимаемые НАК, позволили резко сократить число преступлений террористической направленности на Северном Кавказе. Так, если в 2017 году их было 15, а в 2018 — шесть, то с начала 2019 года — только два.

Напомним, в феврале 2020 года ФСБ предотвратила два теракта в Крыму. В Керчи были задержаны двое подростков, которые готовили теракты в образовательных учреждениях на территории полуострова. У задержанных были изъяты два самодельных взрывных устройства.