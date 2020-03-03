Россияне в 2019 году потратили больше, чем заработали

Росстат опубликовал первичные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России в 2019 году. Согласно этим данным, структура отечественной экономики по источникам доходов выглядела так: номинальный объем ВВП — 109,36 трлн рублей, фонд оплаты труда (ФОТ) — 51,34 трлн рублей (46,95%), чистые налоги — 12,2 трлн рублей (11,15%), прибыль — 45,82 трлн рублей (41,9%).

Для сравнения: в 2018 году на ФОТ приходилось 46,4%, на налоги — 11,8% и на прибыль — 41,8%. И еще в марте 2019 года президент России Владимир Путин поручил тогдашнему председателю правительства Дмитрию Медведеву, а тот — Минэкономразвития России, Минтруду России и Росстату проработать вопрос об увеличении доли оплаты труда в структуре ВВП до 60%.

Как можно видеть, рост доли ФОТ за это время составил всего 0,55%. С такими темпами целевой показатель был бы достигнут ровно за 25 лет, к 2044 году… Не говоря уже о внутренней структуре данного показателя. При этом известно, что максимальной доля ФОТ в отечественном ВВП была в 2009 году (52,6%), а минимальной — в «постдефолтном» 1999 году (40,1%). В 2016 году она составляла 48%, а в 2017-м — 47,6%.

Так что, несмотря на перелом в позитивную сторону динамики по данному параметру, в целом он не вернулся даже на уровень 2017 года. Это, разумеется, заставляет задуматься, особенно при сопоставлении приведенных цифр Росстата с другими показателями.

Например, доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП по итогам прошлого года составила 69,3% — против 67,9% годом ранее, в том числе доля расходов домохозяйств увеличилась до 50,3% с 49,7%. Но 50,3% от ВВП 2019 года — это 55 трлн рублей, и это на 3,66 трлн рублей больше, чем показатель фонда оплаты труда!

Чем обеспечивается такая разница: тратой ли денег, полученных гражданами в качестве доходов на свою собственность, включая банковские вклады, «серыми» ли зарплатами или увеличением кредитной нагрузки, — точного ответа пока нет. Это тема для дальнейшего исследования, но понятно, что в целом наши сограждане тратят больше, чем официально зарабатывают.

Второй важный момент — отношение подоходной структуры ВВП к бюджету. На сайте Минфина РФ сообщается, что объем поступивших доходов федерального бюджета в 2019 году — 20,188 трлн рублей. Из них за счет чистых налогов было получено 12,2 трлн, или чуть меньше 60%. Остальное — штрафы, пени и другие дополнительные платежи, общая сумма которых точно не известна, но по первичной структуре доходов они относятся либо к ФОТ, либо к прибылям. Следовательно, почти 8 трлн рублей — это прибыль, полученная от государственной собственности, что составляет всего 17,45% от общей суммы полученной в РФ прибыли.

Данные МВФ говорят о том, что доля государственной собственности в экономике России в 2018 году не превышала 35%, альтернативные источники, включая ФАС, дают более высокие цифры: на уровне 60–70%. В любом случае, очевидно, что прибыльность в госсекторе оказывается многократно ниже, чем у частных корпораций.

При этом в России доля иностранных инвестиций, реальных и «фантомно-офшорных», — самая большая среди стран топ-20 мировой экономики — 57,9%. Это хорошо «бьется» с данными МВФ, а также данными по малому и среднему бизнесу (за вычетом индивидуального предпринимательства), но абсолютно «не бьется» с данными ФАС и других альтернативных источников.

Следовательно, есть проблема эффективности использования государственной собственности, а не «чрезмерного» участия государства в российской экономике и вытекающей отсюда необходимости приватизации, на чем настаивал весь финансово-экономический блок правительства Медведева и продолжает настаивать сохранивший портфель министра финансов РФ, но утративший пост первого вице-премьера Антон Силуанов.

Чтобы подтвердить этот тезис, обратимся к данным по экономике такой «образцово-либеральной» страны, как США, представленным на сайте usdebtclock.org.

Там дается текущий (на момент написания этой статьи) объем ВВП США за год — 21,844 трлн долл., причем на оплату труда приходится 11,511 трлн долл. (52,69%), а на федеральные расходы — 7,88 трлн долл. (31,21%), при дефиците бюджета в 1,062 трлн долл. Следовательно, на прибыль в структуре ВВП США уходит всего 3,515 трлн долл. (16,1%).

Сведем полученные данные в таблицу:

Что здесь прежде всего обращает на себя внимание? Разумеется, вовсе не разница в доле оплаты труда внутри национального ВВП, хотя в абсолютном измерении она весьма существенна: 11,511 трлн долл. для американцев против 0,795 трлн долл. (по номиналу) для россиян. Не будем также рассуждать о том, где внутреннее распределение этой суммы в большей степени соответствует принципам «социального государства»: у нас или в США.

Но мы четко и бесспорно видим, что Соединенные Штаты сегодня в значительно большей степени являются государственно-капиталистической страной: при фактически нулевой формальной госсобственности они используют и перераспределяют через бюджет почти вдвое большую долю национального дохода, чем Россия.