Комолов заявил, что Little Big идеально подходят для «конкурса фриков» Евровидения

Москва, 3 марта. Телеведущий Антон Комолов оценил решение отправить на Евровидение петербургскую группу Little Big. Он пояснил, что для этого конкурса отлично подходят «фрики».

Творчество Little Big хорошо вписывается в стилистику конкурса. Комолов подчеркнул, что «болел» за эту команду еще до того, как стало известно о их поездке в Роттердам.

«Это идеальный выбор, идеальная кандидатура, потому что «Евровидение» в последнее время — это конкурс фриков. А Little Big — это фрики в позитивном ключе»,— пояснил телеведущий, его слова передает «Пятый канал».

Комолов добавил, что будет поддерживать российских исполнителей всеми способами. Он надеется, что музыкантам удастся написать такую же классную композицию, как Skibidi.

Телеведущий заявил, что готов поехать в Европу, скупить сим-карты разных операторов и голосовать за Little Big.

Солист рейв-группы Little Big Илья Прусикин отметил, что для него стало неожиданностью предстоящее участие в музыкальном конкурсе. Он добавил, что музыканты боятся не оправдать возложенных на них надежд. Но при этом они не станут менять свой стиль и «сделают шоу» на Евровидении.

Однако радость Little Big разделяют не все. Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов назвал поездку петербургской команды в Роттердам «пустой тратой времени и сил».

Алибасов раскритиковал сам конкурс и добавил, что там не осталось музыки, только картинка. И что чаще всего побеждают «ряженые, которые прыгают на сцене».