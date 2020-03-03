Сябитова отреагировала на слухи о своей смерти

Москва, 3 марта. Самая известная телесваха России Роза Сябитова призналась, что не сердится на актрису Алику Смехову, которая «похоронила» ее в эфире шоу Леры Кудрявцевой.

Напомним, инцидент произошел на съемках программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Присутствовавшая в студии юрист Екатерина Гордон, рассуждая о браке, заявила, что если мужчина спустя год или два совместной жизни «сливается» и не хочет идти в ЗАГС, то надо, «как завещала Роза Сябитова, уходить огородами».

Смехова слишком буквально поняла Гордон и с испугом спросила: «А что, она умерла?». Когда ей объяснили, что это не так, Алика с облегчением выдохнула: «Господи, я подумала, что она умерла».

Этот инцидент, конечно, не остался без внимания Сябитовой. Она заверила, что не обижается на Смехову.

«Обижаться, как я считаю, не на что», — подчеркнула сваха в комментарии изданию Teleprogramma.pro.

Сябитова добавила, что они с Аликой подписаны друг на друга в Instagram, и хотя они не подруги и не близкие знакомые, но хорошие коллеги: «В теме друг о друге».

«Я в курсе, что происходит у нее, а она в курсе, что творится у меня. Скорее всего, для нее было потрясением, что она не узнала что-то обо мне», — предположила телеведущая.

Роза подчеркнула, что у них со Смеховой никогда не было какого-то недопонимания.