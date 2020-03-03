Критик Соседов оценил шансы группы Little Big на победу на Евровидении

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что лично он порадовался тому факту, что на грядущий вокальный конкурс Евровидение поедет группа Little Big. По его словам, коллективу из Санкт-Петербурга вполне по силам даже победить там.

Член Союза журналистов Москвы специально для Федерального агентства новостей прокомментировал решение Первого канала, который на этот раз делал свой выбор относительно участника популярного музыкального мероприятия.

«Я очень рад, что принято такое решение, — мне кажется, очень правильное за долгие годы, — признался Соседов. — Это прямое попадание. Я уже давно говорил о том, что надо эту группу послать [на Евровидение]».

По его словам, когда обсуждались возможные претенденты на поездку в Нидерланды и предлагали, например, Александра Панайотова или еще кого-то, Соседов однозначно говорил, что Little Big — единственные, кто отвечают сегодня всем требованиям нового формата Евровидения.

«Потому что там сегодня мало просто петь, выйти и петь, — отметил журналист. — Это у нас всегда недопонимали. Нужно, чтобы был перформанс! Чтобы было шоу — неожиданное, веселое, эксцентричное, юмористичное, праздничное. Сейчас такой уклон на Евровидении».

В нулевые годы все стало меняться, потому что Евровидение, считает собеседник ФАН, начало загнивать и стало неинтересным... Каждый год происходило одно и то же.

«Теперь же нужно какое-то действо на сцене, шоу, музыкальные скетчи, неожиданные образы, — отметил Соседов. — Это помимо того, что надо хорошо и интересно петь! И группа Little Big как раз вот отвечает этому формату. Они эксцентричны, с юмором, с иронией, с самоиронией. Это очень важно».

У этого коллектива, подчеркнул музыкальный критик, есть успех в Старом Свете, и его клипы, как модно сейчас называть, являются вирусными. И их именно ему хочется смотреть.

«Я считаю, что группа может выиграть [на Евровидении-2020], — заявил член СЖМ. — Она имеет шансы на победу. Никакой другой наш исполнитель, наверное, не имел бы шанс. Да даже если ребята не выиграют, они запомнятся, это все равно будет ярким событием на конкурсе. И мы их тоже запомним, и потом будем еще вспоминать».

Соседов также сказал, что лично он ждет предстоящее Евровидение с каким-то особым чувством.

«Потому что наш участник действительно будет там конкурентоспособным, — заверил собеседник ФАН. — Мы посылаем туда модный, шикарный и креативный музыкальный коллектив. И нам в любом случае не будет за него стыдно».

Ранее стало о том, что рейв-группа Little Big представит Россию на певческом конкурсе Евровидение. Юбилейное, 65-е по счету, мероприятие с участием представителей 41 государства состоится в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года.