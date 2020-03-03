Арабские страны осуждают турецкое вмешательство в Ливию

Египет, 3 марта. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Абу Гейт заявил, что арабские страны не поддерживают турецкое вмешательство в Ливию.

Накануне, 2 марта, генсек ЛАГ Абу Гейт выступил с заявлением по поводу турецкой интервенции в Ливии. По его словам, Анкарой в этом вопросе движут только «имперские инициативы». Арабский мир в большинстве своем негативно оценивает политику Турции в Ливии. Османское вмешательство поддерживает лишь небольшое число стран, среди которых Катар и Сомали.

Абу Гейт отметил, что сейчас необходимо достичь консенсуса по ливийскому кризису. Один из ключей для возможного выхода из тяжелой ситуации в стране — реализация режима прекращения огня, который начался в североафриканской стране по инициативе России в полночь 12 января этого года, однако с тех пор неоднократно нарушался.

Генсек ЛАГ отметил и другие страны, где имеет место турецкое вмешательство. Он сообщил, что сейчас Ливия несет большие потери, а Сирия может оказаться на грани распада.

«Есть и другие страны, где мы можем наблюдать неблагоприятное иностранное вмешательство, в связи с чем ситуация в регионе в целом никого не устраивает», — подчеркнул Абу Гейт.

Напомним, что Турция продолжает поставлять для бандформирований Правительства национального согласия Ливии вооружение и военную технику. Тем самым Анкара нарушает действующее с 2011 года эмбарго на поставку оружия. Вместе с тем турецкое правительство переправляет в Триполи сирийских боевиков и своих военных, которые воюют против сил Ливийской национальной армии.

При этом недавно в Государственном департаменте США подтвердили, что наемники из Сирии и части регулярной турецкой армии присутствуют на территории Ливии.