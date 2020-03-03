ЛНА отчиталась об уничтожении всех турецких ПВО в «Митиге»

Триполи, 3 марта. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) провели операцию против турецких бандформирований, базирующихся в аэропорту «Митига». Подчеркивается, что они полностью уничтожили турецкие системы ПВО.

После усиления вмешательства Анкары во внутриливийский конфликт аэропорт «Митига» стал военной базой Турции и террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Через него турецкая сторона смогла нарастить объемы поставок вооружений и бронированной техники, нарушая соответствующее эмбарго Организации Объединенных Наций.

«Митига» стал для боевиков ПНС опорным пунктом, из которого они обстреливали ЛНА на окраинах Триполи и гражданскую инфраструктуру. Армия Халифы Хафтара обезвредила турецкие ПВО, до нынешнего момента прикрывавшие артиллерию ПНС.

Рядом с аэропортом «Митига» расположена одноименная тюрьма. В ней с мая 2019 года находятся два российских социолога — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Граждане России были похищены бандитами группировки RADA, известной незаконным удержанием людей с целью выкупа. Россиянам так и не предъявили обвинения. Боевики ПНС в качестве живого щита прикрываются заключенными тюрьмы и пассажирами рейсов аэропорта, все еще используемого для гражданских авиаперевозок.