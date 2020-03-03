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Стали известны подробности инцидента с приземлившимся в Перми самолетом S7

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Стали известны подробности инцидента с приземлившимся в Перми самолетом S7

Пермь, 3 марта. Самолет S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в Перми, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пассажиров эвакуировали по трапу и отвезли в аэропорт. Информация о минировании борта пришла к дежурному аэропорта во Владивостоке.

Командир получил сообщение от наземных служб и принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. Специалисты проверят лайнер на наличие взрывных устройств.

ЧП связывают с новой волной о «минировании». Источник не исключил, что сообщение о бомбе на борту S7 может быть ложным.

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