Алибасов раскритиковал отправку Little Big на Евровидение-2020 от России

Группа Little Big в мае 2020 года представит Россию на конкурсе Евровидение в Роттердаме. Продюсер Бари Алибасов назвал это пустой тратой времени и сил.

В комментарии Федеральному агентству новостей продюсер группы «На-на» заявил, что не следит за Евровидением и творчеством группы Little Big, которая собирает сотни миллионов просмотров на YouTube.

«Евровидение — это не про музыку, это про телевидение. А это совсем разные вещи. Поэтому и участвуют в этом конкурсе такие вот артисты. Ну попрыгают они, поковыряются в носу. Может быть, тряпки какие-то наденут, выйдут ряженые. Может, пукнут в микрофон… Но на этом все. Будет какая-то картинка, но к музыке это отношения не имеет», — сказал Алибасов.

Он и сам конкурс европейской песни считает бессмысленным.

«Я думал, что все эти конкурсы давно умерли и никому не нужны. Потому что сейчас совершенно другая система обращения к публике — через Интернет. Поэтому смысла в Евровидении я не вижу и не понимаю. Пустая трата времени и сил. В Интернете люди больше внимания к своему творчеству приковывают. А артистов с Евровидения никто не помнит», — добавил Бари Алибасов.

Рейв-группа Little Big образовалась в Петербурге в 2013 году и с тех пор рвет рейтинги и музыкальные чарты своими заводными, хайповыми и веселыми композициями. Лидер группы Илья «Ильич» Прусикин назвал решение Первого канала отправить Little Big на Евровидение-2020 неожиданным для коллектива.

«Когда пришла новость, мы, конечно, обрадовались. Но потом немножко стало страшно. Это все-таки большая ответственность — представлять Россию. На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать. Но со своей стороны постараемся сделать все, чтобы этого не произошло», — сказал «Ильич».

Он пока не раскрыл, с какой песней Little Big выступит на Евровидении, но пообещал, что она «будет веселой».