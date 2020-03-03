Россиянина с подозрением на коронавирус госпитализировали на Бали

Москва, 3 марта. Несколько иностранцев, в том числе гражданин России, госпитализированы на индонезийском острове Бали с подозрением на коронавирус. Об этом рассказал глава управления здравоохранения одноименной провинции Кетут Суарджайя.

Он уточнил, что у прилетевшего в аэропорт Денпасара японца была высокая температура, у него выявили симптомы гриппа. Его незамедлительно госпитализировали. Как пишет ТАСС, анализы иностранца пока не готовы.

Кроме того, с подозрением на коронавирус были также госпитализированы четверо иностранцев, в том числе гражданин РФ. В посольстве России в Индонезии подчеркнули, что консульский отдел в курсе ситуации и проверяет данную информацию.

Накануне два первых случая заражения коронавирусом были подтверждены на индонезийском острове Ява. Вирус был найден у 64-летней женщины и ее 31-летней дочери. Они контактировали с жителем Японии, которого госпитализировали с коронавирусом в Малайзии 27 февраля.

Женщины были проверены сразу после того, как у японца нашли коронавирус. На данный момент в Индонезии подготовлены более сотни больниц с карантинными палатами. Также в них есть «оборудование, которое соответствует международным стандартам», что призвано помочь справиться с COVID-19.

Министр здравоохранения Индонезии Агус Путранто уточнил, что две заболевших женщины — жительницы города Депок в индонезийской провинции Западная Ява. В настоящее время они проходят лечение в инфекционной больнице в Джакарте.

Напомним, о выявлении ранее неизвестного коронавируса в конце декабря 2019 года сообщили власти Китая. Первые случаи заражения были выявлены в городе Ухань провинции Хубэй, сейчас в регионе, ставшем эпицентром эпидемии, введен режим карантина. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов.

На сегодняшний день вирус распространился в 49 странах, наиболее тяжелая ситуация, помимо Китая, сложилась в Южной Корее, Иране и Италии.