Минздрав намерен разделить российские больницы на три уровня

Москва, 3 марта. Поликлиники и больницы в России могут получить специальные информационные знаки соответствия определенным критериям качества оказания медицинской помощи. Такое предложение Минздрав вынес на общественное рассмотрение.

В ведомстве объяснили, что принцип в целом похож на присвоение звезд в гостиничном бизнесе — чем их больше, тем выше уровень оснащенности и комфорта. Минздрав намерен создать в каждом регионе страны специальную комиссию, которая займется оценкой медучреждений.

На основании итогов работы комиссии региональное подразделение Росздравнадзора будет решать, соответствует ли клиника определенным критериям. Минздрав предлагает разделить больницы на три уровня. Проводить оценку планируют раз в три года.

«Знак будет размещаться непосредственно у входа в здание или на входных дверях, а также на официальном сайте медицинской организации», — объяснили авторы проекта.

В Минздраве объяснили, что планируемые меры будут способствовать развитию конкурентной среды между медицинскими организациями, передает «ФедералПресс».

Как отмечает «Ридус», россиянам пока не вполне понятна предложенная инициатива. На просторах Интернета они выразили опасение, что знаки, вероятно, «будут отнимать слишком много ресурса у и без того работающих сверх нормы врачей».

Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что реконструкция и преобразование первичного звена здравоохранения будут продолжены. План развития будет включать в себя модернизацию и развертывание новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионах России, в том числе на селе.