Миро обвинила в «тупости и эгоизме» улетевшую в Париж Рудковскую

Москва, 3 марта. Блогер Лена Миро раскритиковала продюсера Яну Рудковскую за решение лететь в Париж в период активного распространения коронавируса во Франции. Она назвала наставницу Димы Билана «деревенской селебой» и обвинила в том, что расплачиваться за ее «тупость и эгоизм» придется обычным россиянам.

В своем микроблоге Миро напомнила о приближающейся к критической ситуации с заболеваемостью во Франции, где власти запрещают массовые мероприятия, а дирекция Лувра вынужденно закрыла для посетителей одну из главных достопримечательностей страны.

«Догадайтесь, кто из наших деревенских селебов с показным шиком летит в Париж? Правильно: Баба-Яга Рудковская. Яна гордо объявляет в Instagram: «Off to Paris», — отмечает она.

Миро указала, что тем временем в Москве в связи с инфекцией госпитализированы 24 человека, и 83 находятся на карантине, а в такой ситуации многие из этих людей оказались «благодаря» таким же путешественникам, как продюсер.

«Масочка. Сумочка. Пилоточка. Наши колхозные селебы дожили до седин своих пилоток, уже неспособных в силу возраста к деторождению, а по-прежнему ведут себя, как тупые троечницы […] И ничего ведь не боятся, дуры!» — констатировала рассерженный блогер.

По словам Миро, «расплачиваться» за «тупость и эгоизм» Рудковской впоследствии, болея и умирая, будут обычные жители России.

Обстановка с заболеваемостью во Франции заметно ухудшается. Во вторник, 3 марта, в стране подтвердили 61 новый случай COVID-19 и один летальный исход от него. Общее число носителей опасного вируса в государстве достигло 130 человек.

Из-за вспышки инфекции французский Лувр, который ежедневно посещает порядка 5,5 тысячи человек, с 1 марта был закрыт на неопределенный срок, сообщает Deita.ru.