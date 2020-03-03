Печальный метод: Вербующие детей в Идлибе боевики идут по стопам нацистов

Террористы, действующие в Идлибской зоне деэскалации, вербуют детей. В Twitter продолжают распространяться видеозаписи с подобным содержанием. Подробнее о том, почему террористы на севере Сирии были вынуждены прибегнуть к вербовке несовершеннолетних – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Методы «умеренной оппозиции»

В Идлибской зоне деэскалации уже несколько месяцев продолжается наступление Сирийской арабской армии (САА), которая ведет операцию против террористов, получивших поддержку от Турции. Такие методы, как вербовка детей для участия в боевых действиях и агрессивная пропаганда, наглядно показывают, чего на самом деле стоит «умеренная оппозиция», за которую так часто западные СМИ любят выдать джихадистов.

Foreign Jihadist preacher Ahmad Al Qaaqaa in #Idlib giving a speech in the presence of Uighur child soldiers and other children as part of his recruitment campaign.

Video via @Souria4Syrians Translation by @Bob80382752

#Syria pic.twitter.com/NjBQIM6uum — Walid (@walid970721) February 26, 2020

История и практика

Международное право сходится на том, что дети до 15 лет не должны быть вовлечены в вооруженные конфликты. В большинстве стран мира дети еще не полностью правоспособны – соответственно, не допускается даже политическая агитация в отношении детей такого возраста, не говоря уж о вербовке в незаконные вооруженные формирования.

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The gangs are driven into terrorism at a young age in idlib. pic.twitter.com/X4zONmGBgx — | ℳeD | (@SyrianKurdPress) February 26, 2020

Возрастная рамка в 15 лет была введена в международном праве только по той причине, что существуют обстоятельства, при которых дети вынуждены становиться на защиту своей родины и в более раннем возрасте. С ситуацией в Идлибской зоне деэскалации это ни имеет ничего общего. Как показывает практика и свидетельствует история – когда дети защищают свою родину, они чаще всего трудятся в тылу. Боевики в Идлибе же напротив – учат детей джихаду, заранее решая их судьбу.

Римский статут Международного уголовного суда гласит, что набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав вооруженных сил или их использование в боевых действиях является военным преступлением.

Государства обязаны воздерживаться от призыва любого лица, не достигшего 15-летнего возраста, на военную службу. Конвенция ООН о правах ребенка прямо указывает, что при вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, члены ООН обязан отдавать предпочтение лицам более старшего возраста.

Безнадежная ситуация

Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев предположил, что детей в конечном счете стремятся завербовать, чтобы использовать в качестве живого щита.

«Дети – это что-то вроде запрещенного оружия, которое дает определенный эффект. Детей-солдат начинают применять, когда ситуация близка к безнадежной. Тут можно вспомнить ту же нацистскую Германию, когда в апреле-мае 1945 года подростков и детей бросали против Красной армии», — отметил Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Дети как живой щит

Боевики готовы использовать детей в качестве разведчиков, или использовать «втемную», превращая в ничего не подозревающие живые бомбы, которые можно использовать против сирийских солдат. Однако главная цель использования детей в сирийском конфликте – информационная война.

«Детьми прикрываются, как живым щитом, и в случае их гибели – обвиняют сирийских военных. Это форма провокации и информационной войны, самый печальный ее метод, я считаю. Если нанесут удар по боевикам, а там окажутся дети – трупы взрослых просто оттащат, заснимут мертвых детей и обвинят сирийских военных», — предположил Перенджиев.

Собеседник ФАН отметил, что до этого таким же образом погибла большая группа турецких военных – они смешались с боевиками и попали под удар сирийской авиации. Перенджиев предположил, что гибель турецких солдат могла быть результатом прямой провокации.